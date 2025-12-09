Aguaray: El Fiscal reveló que el asesinato de Fede Villagra “refleja la misma violencia del caso Báez Sosa”

La muerte de Federico Antonio Villagra, el músico de 39 años que había sido brutalmente agredido por al menos tres personas el pasado 23 de noviembre en Aguaray, reavivó la preocupación por la violencia extrema en el norte provincial. Villagra había permanecido dos semanas en coma por las graves lesiones y falleció este sábado tras sufrir un paro cardíaco en el hospital de Orán.

Por Aries, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, —quien intervino en los primeros días de la investigación y comparó el hecho con el sucedido en Villa Gesell donde murió Fernando Báez Sosa — lamentó el hecho y puso el foco en las fallas estructurales de control, seguridad y prevención que, según advirtió, permiten que hechos como este se repitan.

Cazón recordó que, al inicio de la investigación, se manejó la versión de que el conflicto se había originado en un afterclandestino en una cancha conocida como El Matadero, un lugar donde suelen concentrarse jóvenes después de los boliches. “Cuando empezamos a investigar, los únicos que saben lo que pasó son quienes participaron. Pero la información inicial apuntaba a ese after”, explicó.

El fiscal señaló que una nueva declaración, ya bajo la órbita del fiscal que actualmente lleva la causa, reveló que los agresores habían salido “a comprar cerveza a las siete de la mañana y eso me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser que haya lugares donde se vende cerveza a esa hora? Eso es de terror, se lo dije al intendente. Eso hay que modificarlo”, remarcó.

Cazón insistió en que la discusión debe centrarse en la prevención: “Si no trabajamos de manera eficaz, lamentablemente Federico va a ser uno entre varios. No solo en Aguaray: en toda la provincia y en el país.”

Cuestionó la falta de presencia policial a la salida de los boliches y en zonas donde suelen armarse peleas: “No puede ser que cuando salen de un boliche haya peleas por todos lados y solo dos o tres policías. Así es imposible frenar nada.”

También apuntó al rol de la comunidad: “La sociedad debe involucrarse. No puede ser que en vez de llamar al 911, graben videos para subirlos a las redes mientras alguien está siendo golpeado.”

La causa por la muerte de Federico Villagra continúa ahora como homicidio calificado, bajo la competencia de la fiscalía correspondiente.

Según explicó, hay tres detenidos y un cuarto sospechoso con pedido de captura. Cazón señaló que dos de los aprehendidos están “seriamente comprometidos”, mientras que sobre otro de los imputados la familia de Villagra decidió rectificar la denuncia, lo que modificó su situación procesal.

Respecto del prófugo, el fiscal indicó que fue identificado a partir de uno de los videos incorporados a la causa: “En las imágenes se observa claramente a una persona en la camioneta cuando bajan a Federico y lo dejan tirado al costado del camión.

Cazón también confirmó que en la camioneta utilizada durante el ataque se realizaron peritajes con luminol, donde surgieron al menos cuatro puntos compatibles con rastros de sangre. “Estamos esperando los resultados, pero los indicios son importantes”, señaló.