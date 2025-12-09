El agente, su pareja y un delivery, que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos.
Detienen en Río Negro a una prófuga y en La Matanza a la líder de una banda de entraderas
La PFA atrapó a una joven de 20 años tras regresar a Choele Choel; en paralelo, la DDI de La Matanza capturó a Mayra Solorzano, señalada como jefa de una asociación ilícita.Provincias09/12/2025
Una joven de 20 años oriunda de Choele Choel, provincia de Río Negro, fue detenida tras un operativo que puso fin a una intensa búsqueda de la PFA, tras una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 49 de Capital Federal. La joven, imputada por el delito de “robo”, permanece alojada en una unidad policial del Valle Medio a la espera de su traslado.
El caso cobró notoriedad en la región luego de que la Justicia solicitara a la fuerza rionegrina que destinara todos los recursos posibles para lograr la aprehensión de la joven, quien era buscada desde hacía varias semanas.
El rastreo se centró en Choele Choel, especialmente en el barrio Las Bardas, donde reside la familia de la imputada. Según detalló LM Cipolletti, los investigadores recabaron información que sugería que la joven podría encontrarse en ese sector, lo que motivó la realización de varios operativos en la zona.
A pesar de los esfuerzos iniciales, la búsqueda resultó infructuosa durante varios días, ya que la joven se había trasladado al Alto Valle, de acuerdo con lo que luego confirmaron las autoridades.
La situación cambió recientemente, cuando se detectó su regreso a Choele Choel. Fue entonces cuando se dispuso un procedimiento que permitió concretar la detención.
Actualmente, la imputada permanece bajo custodia en una dependencia policial del Valle Medio, aguardando la resolución judicial que definirá su traslado a Buenos Aires.
El arresto de May, la jefa de una banda de ladrones
Mayra Solorzano, conocida como May, fue arrestada por la DDI de La Matanza mientras se encontraba en una peluquería de Gregorio de Laferrere, con parte del cabello envuelto en papel metálico y la bata de corte puesta. La detención, registrada en video, mostró a la mujer de 37 años pidiendo a los agentes: “Dejame que me saque las mechas, dejame que me moje el pelo nomás”, antes de ser esposada y trasladada a la comisaría.
La investigación, dirigida por la fiscal Andrea Palin, atribuye a May el liderazgo de una banda acusada de al menos ocho robos bajo la modalidad de entraderas, incluyendo el asalto a un familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola.
Según la causa, la organización fue identificada tras el robo ocurrido el 15 de agosto de 2023, cuando varios delincuentes armados irrumpieron en la vivienda del familiar del fiscal y sustrajeron dinero y pertenencias.
El grupo operaba como una asociación ilícita y ya contaba con otros tres detenidos: Pablo Oviedo (31) y Ernesto Martínez (35), arrestados el 12 de enero de 2024 con el secuestro de siete autos, herramientas y una pistola calibre 11,25; y Blas Osvaldo Camacho, ex teniente de la Bonaerense, capturado el 24 de abril de 2024 con un vehículo utilizado en el robo, su arma reglamentaria, chaleco balístico, alhajas y dinero.
La función de May era coordinar los roles dentro de la banda, seleccionar los domicilios a asaltar y mantener comunicación directa con Camacho, quien, según las escuchas telefónicas, alertaba sobre movimientos policiales en los lugares de los hechos. Tras la detención de los primeros integrantes y el análisis de las comunicaciones, los investigadores lograron identificar a la jefa y concretar su captura.
Con información de Infobae
La mina San Jorge busca convertirse en la primera explotación aprobada en la provincia. Asambleas advierten riesgos sobre el Río Mendoza y recuerdan el antecedente de 2019.
Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto salieron de su casa el domingo y no regresaron. La Policía realiza rastrillajes y operativos en la zona.
Bahía Blanca: un hombre mató a su hermano de una puñalada y atacó al otro con una palaProvincias08/12/2025
Ernesto Martín Mansilla fue detenido tras una violenta pelea familiar en una vivienda de la calle Coulin. Uno de los hermanos murió camino al hospital y el otro sufrió una lesión en la cabeza.
La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático advierte sobre temperaturas altas y prohíbe encender fuego en todo el territorio provincial.
El piloto del helicóptero que este jueves se precipitó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) fue imputado por lesiones culposas.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.