l jubilado fue encontrado atado y golpeado en el comedor de la antigua casona familiar. Investigan un posible homicidio.
Recompensa millonaria por la pareja de jubilados extraviada en Chubut
Morales y Kreder desaparecieron tras salir de sus domicilios en Comodoro Rivadavia; la camioneta de la pareja fue hallada vacía cerca de la Ruta Nº3.Provincias10/12/2025
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, ofrece una recompensa para encontrar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados que desapareció a mediados de octubre de este año en la provincia de Chubut.
La Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó a la cartera de seguridad, mediante un oficio del 27 de octubre de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Morales y Kreder.
La pareja, que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut, indica la Resolución 1373/2025.
Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.
Tras varios días de búsqueda, el 17 de octubre se halló la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”. El rodado estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de los jubilados en su interior.
“Que de los hechos investigados se contemplan tres hipótesis posibles, ausencias voluntarias de las personas, ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual”, destaca el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Morales posee las siguientes características físicas: contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello largo hasta los hombros color castaño oscuro, ondulado y con flequillo.
Kreder posee las siguientes características físicas: contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello lacio, corto de color castaño oscuro y ojos color verdes.
Ante la solicitud de la fiscalía, el Ministerio decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.
“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, indicaron.
Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas.
El agente, su pareja y un delivery, que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos.
Detienen en Río Negro a una prófuga y en La Matanza a la líder de una banda de entraderasProvincias09/12/2025
La PFA atrapó a una joven de 20 años tras regresar a Choele Choel; en paralelo, la DDI de La Matanza capturó a Mayra Solorzano, señalada como jefa de una asociación ilícita.
La mina San Jorge busca convertirse en la primera explotación aprobada en la provincia. Asambleas advierten riesgos sobre el Río Mendoza y recuerdan el antecedente de 2019.
Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto salieron de su casa el domingo y no regresaron. La Policía realiza rastrillajes y operativos en la zona.
Bahía Blanca: un hombre mató a su hermano de una puñalada y atacó al otro con una palaProvincias08/12/2025
Ernesto Martín Mansilla fue detenido tras una violenta pelea familiar en una vivienda de la calle Coulin. Uno de los hermanos murió camino al hospital y el otro sufrió una lesión en la cabeza.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.