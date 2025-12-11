La dirigente venezolana, en Oslo tras más de un año en la clandestinidad, destacó su esperanza por el futuro de su país tras la entrega del Nobel de la Paz a su hija.
Al menos 22 muertos tras el derrumbe de dos edificios en Marruecos
Entre las víctimas hay niños y varios heridos. Una de las construcciones se desplomó durante una celebración tradicional musulmana por el nacimiento de un bebé. Las autoridades investigan las causas.El Mundo11/12/2025
La fiscalía de Marruecos informó este miércoles que hay al menos 22 personas muertas y otras 16 heridas tras el derrumbe de dos edificios en Fez, una de las ciudades más antiguas del país.
De acuerdo con información de medios locales, entre las víctimas fatales hay nenes. El fiscal aclaró que el número de muertos es preliminar y que se abrió una investigación para saber qué pasó.
Según confirmó la fiscalía de Fez en un comunicado, uno de los edificios estaba vacío, pero en el otro había una Aqiqah, una celebración tradicional musulmana por el nacimiento de un bebé.
Entre los sobrevivientes está un hombre que perdió a su esposa y a sus tres hijos. Contó al canal local Medi1 que los rescatistas solo habían podido recuperar uno de los cuerpos y que todavía esperaba noticias del resto de su familia.
De acuerdo con SNRT News, varios vecinos habían avisado que las construcciones en el barrio de Al-Mustaqbal mostraban grietas desde hacía tiempo.
Ambos edificios habían sido construidos en 2006 como parte de un programa estatal que permite a los habitantes de barrios marginales construir sus casas en terrenos asignados por el gobierno.
Las autoridades iniciaron una investigación judicial, técnica y administrativa para saber qué provocó el derrumbe.
La tragedia ocurre en un contexto delicado para Marruecos: en septiembre hubo protestas por la precariedad y la falta de servicios públicos.
Además, a comienzos de año, el secretario de Estado de Vivienda, Adib Ben Ibrahim, reconoció que alrededor de 38.800 edificios en todo el país fueron clasificados como “en riesgo de colapso”.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.