La dirigente venezolana, en Oslo tras más de un año en la clandestinidad, destacó su esperanza por el futuro de su país tras la entrega del Nobel de la Paz a su hija.
María Corina Machado prometió regresar su Nobel a Venezuela pese a la prohibición de viajar
María Corina Machado afirmó que regresará su Premio Nobel de la Paz a Venezuela mientras su salida clandestina del país y su llegada tardía a Oslo profundizan el impacto político del reconocimiento internacional.El Mundo11/12/2025
La dirigente opositora evitó precisar cuándo volverá a su tierra natal, donde pesa sobre ella una prohibición de viajar.
La opositora arribó a la capital noruega durante la madrugada del jueves, pero no logró llegar a tiempo para la ceremonia principal del Nobel. Aun así, tenía previstas distintas actividades a lo largo del día, incluyendo una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere.
Machado, ingeniera de 58 años, abandonó Venezuela sin previo aviso rumbo a Oslo, enfrentando una prohibición de viaje impuesta por las autoridades durante diez años y luego de pasar más de un año ocultándose. Frente a la prensa noruega, vestida de blanco, sostuvo: "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de vuelta a Venezuela en el momento oportuno. Por supuesto, no diré cuándo".
En su llegada nocturna, saludó desde el balcón del Grand Hotel a decenas de simpatizantes que la recibieron entre cánticos del himno venezolano. Más tarde descendió a la calle, cruzó las vallas de seguridad y abrazó a quienes esperaron en el frío para verla.
A Machado se le impidió competir en las elecciones presidenciales del año pasado, pese a haber arrasado en las primarias opositoras. En agosto, se ocultó tras el aumento de detenciones de referentes políticos. Aunque las autoridades electorales y el Tribunal Supremo declararon ganador a Nicolás Maduro, observadores internacionales y la oposición aseguran que el candidato opositor obtuvo una victoria amplia, respaldada por recuentos de votos a nivel de mesa.
Vínculos entre Machado, Trump y la estrategia de presión internacional
Tras recibir el Nobel en octubre, Machado lo dedicó en parte al entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que él mismo merecía el premio. La dirigente se alineó con sectores cercanos al mandatario que sostienen que Maduro mantiene vínculos con redes criminales que amenazan la seguridad de Estados Unidos, pese a las dudas expresadas por agencias de inteligencia.
En las últimas semanas, Washington ordenó más de 20 ataques militares contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe y frente a costas del Pacífico latinoamericano. A esto se sumó un nuevo gesto de escalada: Trump anunció que Estados Unidos confiscó un petrolero sancionado cerca de Venezuela, provocando un alza inmediata en los precios del petróleo.
