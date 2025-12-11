Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, dijo que si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegase a salir de su país para una transición en el poder, Colombia le ofrecería protección.
Nuevo operativo en Río: un millar de policías coparon una favela para capturar a líderes del Comando Vermelho
Unos 1000 policías de Río de Janeiro realizaron este jueves una operación en un conjunto de favelas de la ciudad contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.El Mundo11/12/2025
Los uniformados ocuparon el Complejo do Salgueiro desde la madrugada de este jueves para intentar capturar líderes de la organización criminal en ese conjunto de favelas en Sao Gonzalo, municipio del área metropolitana de Río de Janeiro.
Pese a que los policías fueron recibidos a balazos y se registraron tiroteos en diferentes áreas, hacia al mediodía de este jueves no había informaciones sobre muertos, heridos o detenidos, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Qué es la Operación Contención
En la primera fase de la operación, a finales de octubre, la acción policial realizada en los complejos de favelas de Penha y Alemao, también controlados por el Comando Vermelho, terminó con 122 muertos, incluyendo cinco policías.
Fue la operación policial más letal hasta ahora en Brasil.
La Operación Contención busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho, una organización nacida en las cárceles cariocas en la década de 1970 y que actualmente tiene ramificaciones en la mayoría de los estados de Brasil y en algunos países vecinos.
Según la Policía, la nueva fase de la operación tenía por objetivo el cumplimiento de 44 órdenes de arresto contra miembros de la organización criminal.
El principal blanco es Antonio Ilário Ferreira, un narcotraficante de 61 años conocido como ‘Barricó’ y considerado el principal jefe de los pistoleros del Comando Vermelho en Sao Gonzalo.
Ferreira cumplía una condena a 27 años de prisión en un presidio de máxima seguridad en Mato Grosso do Sul, en la frontera de Brasil con Paraguay, pero fue liberado gracias a un beneficio judicial en 2019 y desde entonces está prófugo.
La operación de hoy movilizó 880 agentes de la Policía Militarizada y 120 de la Policía Civil, que contaron con el apoyo de 20 vehículos blindados y dos helicópteros.
Además de los ocasionales tiroteos sin víctimas, la mayor dificultad de los policías fue remover barreras montadas por los narcotraficantes en las calles de acceso a las favelas, a algunas de las cuales les prendieron fuego.
María Corina Machado prometió regresar su Nobel a Venezuela pese a la prohibición de viajarEl Mundo11/12/2025
María Corina Machado afirmó que regresará su Premio Nobel de la Paz a Venezuela mientras su salida clandestina del país y su llegada tardía a Oslo profundizan el impacto político del reconocimiento internacional.
La dirigente venezolana, en Oslo tras más de un año en la clandestinidad, destacó su esperanza por el futuro de su país tras la entrega del Nobel de la Paz a su hija.
La empresa Brookfield asumiría la mayor parte de la energía generada, mientras Santee Cooper recibiría beneficios proporcionales a la inversión necesaria.
La escalada de violencia lleva cinco días y afecta a civiles y militares en ambos países. La Unesco pide proteger el patrimonio cultural de la región, mientras Donald Trump se ofrece como mediador.
El presidente estadounidense advirtió al mandatario colombiano que “se meterá en grandes problemas si no espabila” y reafirmó su postura sobre la operación contra el narcotráfico en Latinoamérica.
El Gobierno presentó la propuesta de un cronograma que mantiene los pagos quincenales hasta febrero, e incorpora un bono de $180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El INDEC publicará hoy el dato de Inflación (IPC) correspondiente a noviembre, y las consultoras privadas estiman que los precios se habrían ubicado entre 2,3% y 2,5%.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.