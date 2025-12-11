La dirigente venezolana, en Oslo tras más de un año en la clandestinidad, destacó su esperanza por el futuro de su país tras la entrega del Nobel de la Paz a su hija.
María Corina Machado reapareció en Oslo tras más de un año en la clandestinidad
La dirigente opositora fue recibida con cánticos y banderas por cientos de venezolanos, durante la madrugada noruega.El Mundo11/12/2025
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reapareció en público en la madrugada del jueves (hora de Noruega) en Oslo, donde saludó a sus seguidores tras un viaje mantenido en secreto, un día después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz, en medio de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos.
Machado, de 58 años, se presentó en su hotel pasadas las 02.00, donde decenas de venezolanos la recibieron con una ovación, entonaron el himno nacional y corearon consignas como “¡Libertad!”, “valiente” y “¡María ayúdanos a volver!”.
En la calle, muchos tocaron canciones tradicionales con el cuatro venezolano y reclamaron una Venezuela libre.
Fue su primera aparición pública desde enero, cuando marchó contra la jura de Nicolás Maduro. La dirigente no respondió preguntas y se desconoce cómo salió del país ni cómo regresará.
Un Nobel marcado por la crisis y las acusaciones del chavismo
En su discurso leído durante la ceremonia, Machado llamó a “luchar por la libertad” y denunció “crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dirigió un mensaje directo al mandatario venezolano: “Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, lo que provocó un aplauso inmediato.
La Fiscalía venezolana ya había advertido que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país. Desde Washington, Donald Trump aseguró: “No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento”.
Expertos en Noruega señalan que la dirigente corre riesgo de ser arrestada si regresa, aunque destacan que las autoridades han sido más moderadas con ella por el impacto simbólico que tendría una detención.
Machado pasó a la clandestinidad tras las elecciones de 2024, cuyos resultados —que dieron a Maduro un tercer mandato— no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea ni varios gobiernos latinoamericanos. La líder opositora sostiene que hubo fraude y publicó actas de votación como prueba, algo que el chavismo niega.
Con información de TN
