María Corina Machado: "Se necesita coraje para luchar por la libertad"
La dirigente venezolana, en Oslo tras más de un año en la clandestinidad, destacó su esperanza por el futuro de su país tras la entrega del Nobel de la Paz a su hija.El Mundo11/12/2025
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que "se necesita coraje para luchar por la libertad", a la vez dijo estar "esperanzada por el futuro" de su país.
"Se necesita coraje para luchar por la libertad", señaló Machado quien se encuentra en la ciudad noruega de Oslo donde el miércoles se entregó el Premio Nobel de la Paz que recibió la hija de la dirigente.
En un discurso que visualizó la Agencia Noticias Argentinas, además, manifestó: "La paz es un acto de amor y la democracia es el sistema que trae paz a la sociedad. Queremos anuestros hijos de nuevo en casa".
En tanto, abogó para que Venezuela sea "un país libre" y dijo que su premio es "un reconocimiento al pueblo venezolano".
"Estoy muy esperanzada por el futuro de Venezuela", aseveró Machado.
La escalada de violencia lleva cinco días y afecta a civiles y militares en ambos países. La Unesco pide proteger el patrimonio cultural de la región, mientras Donald Trump se ofrece como mediador.
El presidente estadounidense advirtió al mandatario colombiano que “se meterá en grandes problemas si no espabila” y reafirmó su postura sobre la operación contra el narcotráfico en Latinoamérica.
El arresto se relaciona con el caso Fondo Indígena, que investiga el uso irregular de fondos públicos. Su exministra calificó la detención como arbitraria.
Entre las víctimas hay niños y varios heridos. Una de las construcciones se desplomó durante una celebración tradicional musulmana por el nacimiento de un bebé. Las autoridades investigan las causas.
La dirigente opositora fue recibida con cánticos y banderas por cientos de venezolanos, durante la madrugada noruega.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.