María Corina Machado: "Se necesita coraje para luchar por la libertad"

La dirigente venezolana, en Oslo tras más de un año en la clandestinidad, destacó su esperanza por el futuro de su país tras la entrega del Nobel de la Paz a su hija.

El Mundo11/12/2025

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que "se necesita coraje para luchar por la libertad", a la vez dijo estar "esperanzada por el futuro" de su país.

"Se necesita coraje para luchar por la libertad", señaló Machado quien se encuentra en la ciudad noruega de Oslo donde el miércoles se entregó el Premio Nobel de la Paz que recibió la hija de la dirigente.

En un discurso que visualizó la Agencia Noticias Argentinas, además, manifestó: "La paz es un acto de amor y la democracia es el sistema que trae paz a la sociedad. Queremos anuestros hijos de nuevo en casa".

En tanto, abogó para que Venezuela sea "un país libre" y dijo que su premio es "un reconocimiento al pueblo venezolano".

"Estoy muy esperanzada por el futuro de Venezuela", aseveró Machado.

