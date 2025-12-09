La plaza principal de Rosario de Lerma se vistió de Navidad

El municipio de Rosario de Lerma inauguró su tradicional árbol navideño en la plaza principal, una estructura de gran tamaño que este año se destaca por su intenso color verde y sus esferas iluminadas en tonos rojo y amarillo, visibles desde distintos puntos del centro.

Una de las principales atracciones es el camino interno decorado con luces, que permite a los vecinos ingresar y atravesar el interior del arbolito, generando una experiencia especialmente atractiva para las familias y los más pequeños.

Las decoraciones se completan con un pesebre totalmente dorado, dispuesto a pocos metros del árbol, que también captó la atención del público por su brillo y su nivel de detalle.