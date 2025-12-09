La plaza principal de Rosario de Lerma se vistió de Navidad

Orán dio la bienvenida a las fiestas con su árbol navideño renovado
El municipio inauguró la decoración navideña con un árbol verde cargado de moños rojos, adornos dorados y un gran moño en la cima, que se llevó todas las miradas.
Con un árbol verde lleno de esferas rojas y amarillas y un pesebre dorado, el municipio inauguró su temporada festiva 2025.Municipios09/12/2025Agustina Tolaba
El municipio de Rosario de Lerma inauguró su tradicional árbol navideño en la plaza principal, una estructura de gran tamaño que este año se destaca por su intenso color verde y sus esferas iluminadas en tonos rojo y amarillo, visibles desde distintos puntos del centro.
Una de las principales atracciones es el camino interno decorado con luces, que permite a los vecinos ingresar y atravesar el interior del arbolito, generando una experiencia especialmente atractiva para las familias y los más pequeños.
Las decoraciones se completan con un pesebre totalmente dorado, dispuesto a pocos metros del árbol, que también captó la atención del público por su brillo y su nivel de detalle.
Cientos de vecinos se reunieron para celebrar el inicio de la temporada navideña, con un árbol renovado, luces en todo el paseo y un pesebre que cautivó a grandes y chicos.
