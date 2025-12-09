Brillo dorado en El Carril: así fue el encendido del arbolito en la plaza

Cientos de vecinos se reunieron para celebrar el inicio de la temporada navideña, con un árbol renovado, luces en todo el paseo y un pesebre que cautivó a grandes y chicos.

Este lunes, el Carril dio oficialmente inicio a la temporada navideña con el encendido del tradicional arbolito en la plaza principal, un evento que reunió a familias, niños y visitantes en una noche llena de luz y espíritu festivo.

El modelo elegido para este año —en llamativos tonos dorados— se llevó todas las miradas y se convirtió en el centro de las fotos y celebraciones. Vecinos destacaron el brillo y la elegancia del diseño, que iluminó por completo el espacio público.

Además, quienes se acercaron disfrutaron de un enorme “2026” totalmente iluminado y de un pesebre que sorprendió por su colorido, su despliegue de luces y los detalles en cada uno de sus adornos navideños.

