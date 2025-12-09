Brillo dorado en El Carril: así fue el encendido del arbolito en la plaza

Este lunes, el Carril dio oficialmente inicio a la temporada navideña con el encendido del tradicional arbolito en la plaza principal, un evento que reunió a familias, niños y visitantes en una noche llena de luz y espíritu festivo.

El modelo elegido para este año —en llamativos tonos dorados— se llevó todas las miradas y se convirtió en el centro de las fotos y celebraciones. Vecinos destacaron el brillo y la elegancia del diseño, que iluminó por completo el espacio público.

Además, quienes se acercaron disfrutaron de un enorme “2026” totalmente iluminado y de un pesebre que sorprendió por su colorido, su despliegue de luces y los detalles en cada uno de sus adornos navideños.