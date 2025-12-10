Muerte digna y eutanasia: el debate que Salta busca dar en serio

El nefrólogo Jorge Lauxmann, vicepresidente del Comité de Bioética del Hospital San Bernardo, analizó el debate sobre eutanasia, la ley de muerte digna y el rol de los cuidados paliativos.

El debate sobre eutanasia, muerte digna y el derecho a decidir sobre los últimos días de vida volvió a instalarse en Salta a partir de la encuesta “Decisiones ante el final de la vida” que impulsa el Comité de Bioética del Hospital San Bernardo.

En diálogo con el programa “Pasaron Cosas”, el doctor Jorge Lauxmann, nefrólogo y vicepresidente del Comité, abordó estos temas.

El médico explicó que el relevamiento incluye dos preguntas específicas sobre eutanasia: una sobre si la persona estaría de acuerdo con su legalización en Argentina y otra sobre si, en caso de padecer una enfermedad terminal avanzada, la consideraría para sí misma.

“Una cosa es estar de acuerdo con la eutanasia para otros, y otra muy distinta es preguntarse: ‘¿yo la pediría para mí?’”, señaló Lauxmann, marcando la complejidad del tema.

Sin embargo, antes de pensar en una ley, el especialista puso el foco en los cuidados paliativos. “La mayoría de los casos en los que alguien pide eutanasia o terminar con su sufrimiento se dan porque ese sufrimiento no ha sido adecuadamente tratado. Para hablar en serio de eutanasia en Argentina, primero deberíamos garantizar acceso a cuidados paliativos de calidad para todas las personas que atraviesan enfermedades que generan gran sufrimiento”, advirtió.

Lauxmann explicó que los cuidados paliativos no son solo para el “desahuciado”, como se decía antes, sino que deberían incorporarse desde etapas más tempranas de muchas enfermedades crónicas. “No se trata solo de la etapa final. Hay cirugías, quimioterapias y tratamientos que generan dolor, náuseas, falta de aire, problemas de apetito, mareos o picazón. Ahí el equipo de paliativistas puede mejorar mucho la calidad de vida”, indicó.

El médico diferenció claramente eutanasia de muerte digna. Recordó que la llamada “ley de muerte digna” en Argentina permite rechazar tratamientos y medidas de soporte vital que solo prolongan la agonía, como respiradores, sondas de alimentación o sueros, y también autoriza retirarlos cuando ya no cumplen otro objetivo que alargar artificialmente la vida.

“Decir ‘no quiero más respirador’ o ‘no quiero que me sigan reemplazando funciones vitales desde afuera’ no es matar a una persona, sino permitir que la enfermedad de base siga su curso”, explicó.

“La función del equipo de salud es poner datos sobre la mesa, romper mitos y ayudar a que las decisiones se tomen con la mayor información posible. No se puede generalizar: cada caso es distinto y muy complejo”, subrayó.

El médico contó que incluso pacientes relativamente jóvenes, con indicación de iniciar diálisis por insuficiencia renal, han decidido no hacerlo aun sabiendo que eso acorta su vida. “Es una postura respetable. Nuestro rol es acompañar, no enojarnos porque no aceptan el tratamiento. Debemos dar herramientas para que el sufrimiento sea lo menos agresivo y más tolerable posible”, enfatizó Lauxmann.

La encuesta del Comité de Bioética busca precisamente recoger estas percepciones sociales. “Queremos conocer la opinión de la mayor cantidad posible de gente para orientar mejor la educación, la formación de los equipos de salud y, eventualmente, aportar insumos a un debate legislativo más serio”, concluyó el vicepresidente del Comité.

