Orquesta Sinfónica comenzó el ciclo Salta de Fiesta con un mes de programación cultural

El ciclo de actividades culturales Salta de Fiesta propone un diciembre que abarca música, cine, artes visuales, artesanías, danza y la participación de instituciones de toda la provincia. Más de 1.600 personas colmaron la Catedral Basílica para disfrutar de la Orquesta Sinfónica y el Estudio Coral de Salta, dirigidos por Jorge Uribe y Luciano Garay, en un concierto de villancicos que recorrió épocas y estilos sinfónicos, dando inicio a un mes donde la cultura se proyecta como un espacio de celebración compartida.

La programación continúa el 8 de diciembre, el Ballet Folklórico de Salta acerca su espectáculo Danza, Pasión y Tradición al público del sur provincial con una presentación en el Nuevo Cine Teatro Güemes de Rosario de la Frontera. Por su parte, el 9 de diciembre en la Usina Cultural, España 1-98, la Dirección de Audiovisuales suma manifestaciones culturales con la proyección de los cortometrajes del programa Cine en Comunidad, realizados en Tartagal, Metán y El Alfarcito en Campo Quijano. En ese mismo espacio, se desarrollará el 11 y 12 de diciembre el III Encuentro Regional de Luthería, que reunirá talleres, feria de instrumentos y un ensamble de charangos con maestros luthiers, músicos y estudiantes.

Entre el 12 y el 30 de diciembre, Mitre 23 frente a plaza 9 de Julio será sede de una feria de artes visuales que exhibirá obras en dos y tres dimensiones de artistas e ilustradores salteños, abierta todos los días de 11 a 19 con entrada gratuita. El 13 de diciembre regresará la Noche de los Museos bajo el lema Buenas Acciones, Buenos Deseos, con más de veinte instituciones de Salta capital y de municipios como Cafayate, Cachi, San Carlos, Vaqueros, Mosconi, Tartagal, Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, Cerrillos, Campo Santo, Campamento Vespucio, San Lorenzo y Guachipas, que abrirán sus puertas hasta la medianoche con actividades especiales, muestras y recorridos.

Del 18 al 21 de diciembre, el Ballet de la Provincia presentará El Cascanueces de Tchaikovsky en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con elenco ampliado y música en vivo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Las funciones serán el jueves 18 y sábado 20 a las 21, y el domingo 21 a las 20, con un cupo gratuito para jubilados y estudiantes disponible exclusivamente en boletería en Zuviría 70, mientras que las entradas generales pueden adquirirse también en vamos.gob.ar

El 19 de diciembre se ofrecerá una función adaptada destinada a personas con discapacidad, organizaciones sociales y entidades dedicadas a la accesibilidad, con ajustes sensoriales, acompañamiento especializado y un entorno preparado para garantizar una experiencia cómoda e inclusiva. Para más información se puede llamar al (0387) 4215763, 4216285 o 4315884 interno 135.

La agenda incorpora también la Feria de Regalos Artesanales en el hall de la Casa de la Cultura, del 9 de diciembre al 7 de enero, de 9 a 21 con entrada gratuita. Bajo el lema Estas Fiestas regalá Artesanías Auténticas, artesanos del Mercado Artesanal de Salta ofrecen piezas elaboradas por asociaciones de toda la provincia, cooperativas y comunidades originarias de San Martín, San Antonio de los Cobres, Cachi, San Carlos, Guachipas y otras localidades, en una muestra-venta que busca promover las tradiciones, visibilizar la riqueza cultural y fortalecer el sustento de las familias artesanas.

Con esta programación diversa y territorial, la Secretaría de Cultura propone un cierre de año donde el arte se convierte en un espacio de encuentro, celebración y construcción comunitaria que abraza a toda la provincia.