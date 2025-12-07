La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a salteños y turistas a disfrutar de un encuentro a puro tango con "Milonga Itinerante" este domingo 7 de diciembre en el Paseo Balcarce.
Orquesta Sinfónica comenzó el ciclo Salta de Fiesta con un mes de programación cultural
La provincia de Salta inició el ciclo "Salta de Fiesta", una programación cultural intensiva para diciembre que incluye música, cine, danza y ferias.Cultura & Espectáculos07/12/2025
El ciclo de actividades culturales Salta de Fiesta propone un diciembre que abarca música, cine, artes visuales, artesanías, danza y la participación de instituciones de toda la provincia. Más de 1.600 personas colmaron la Catedral Basílica para disfrutar de la Orquesta Sinfónica y el Estudio Coral de Salta, dirigidos por Jorge Uribe y Luciano Garay, en un concierto de villancicos que recorrió épocas y estilos sinfónicos, dando inicio a un mes donde la cultura se proyecta como un espacio de celebración compartida.
La programación continúa el 8 de diciembre, el Ballet Folklórico de Salta acerca su espectáculo Danza, Pasión y Tradición al público del sur provincial con una presentación en el Nuevo Cine Teatro Güemes de Rosario de la Frontera. Por su parte, el 9 de diciembre en la Usina Cultural, España 1-98, la Dirección de Audiovisuales suma manifestaciones culturales con la proyección de los cortometrajes del programa Cine en Comunidad, realizados en Tartagal, Metán y El Alfarcito en Campo Quijano. En ese mismo espacio, se desarrollará el 11 y 12 de diciembre el III Encuentro Regional de Luthería, que reunirá talleres, feria de instrumentos y un ensamble de charangos con maestros luthiers, músicos y estudiantes.
Entre el 12 y el 30 de diciembre, Mitre 23 frente a plaza 9 de Julio será sede de una feria de artes visuales que exhibirá obras en dos y tres dimensiones de artistas e ilustradores salteños, abierta todos los días de 11 a 19 con entrada gratuita. El 13 de diciembre regresará la Noche de los Museos bajo el lema Buenas Acciones, Buenos Deseos, con más de veinte instituciones de Salta capital y de municipios como Cafayate, Cachi, San Carlos, Vaqueros, Mosconi, Tartagal, Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, Cerrillos, Campo Santo, Campamento Vespucio, San Lorenzo y Guachipas, que abrirán sus puertas hasta la medianoche con actividades especiales, muestras y recorridos.
Del 18 al 21 de diciembre, el Ballet de la Provincia presentará El Cascanueces de Tchaikovsky en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con elenco ampliado y música en vivo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Las funciones serán el jueves 18 y sábado 20 a las 21, y el domingo 21 a las 20, con un cupo gratuito para jubilados y estudiantes disponible exclusivamente en boletería en Zuviría 70, mientras que las entradas generales pueden adquirirse también en vamos.gob.ar
El 19 de diciembre se ofrecerá una función adaptada destinada a personas con discapacidad, organizaciones sociales y entidades dedicadas a la accesibilidad, con ajustes sensoriales, acompañamiento especializado y un entorno preparado para garantizar una experiencia cómoda e inclusiva. Para más información se puede llamar al (0387) 4215763, 4216285 o 4315884 interno 135.
La agenda incorpora también la Feria de Regalos Artesanales en el hall de la Casa de la Cultura, del 9 de diciembre al 7 de enero, de 9 a 21 con entrada gratuita. Bajo el lema Estas Fiestas regalá Artesanías Auténticas, artesanos del Mercado Artesanal de Salta ofrecen piezas elaboradas por asociaciones de toda la provincia, cooperativas y comunidades originarias de San Martín, San Antonio de los Cobres, Cachi, San Carlos, Guachipas y otras localidades, en una muestra-venta que busca promover las tradiciones, visibilizar la riqueza cultural y fortalecer el sustento de las familias artesanas.
Con esta programación diversa y territorial, la Secretaría de Cultura propone un cierre de año donde el arte se convierte en un espacio de encuentro, celebración y construcción comunitaria que abraza a toda la provincia.
Lily Sciorra presenta en Salta “Una ventana a la vida. Cáncer: así me curé yo”
La escritora Lily Sciorra adelantó detalles de la presentación de su libro “Una ventana a la vida. Cáncer: así me curé yo”, que realizará este martes 9 de diciembre en el Centro Cultural América.
Este sábado se presenta “Feria Americana”, una comedia teatral con emoción y reflexiónCultura & Espectáculos04/12/2025
La comedia se apoya en las interpretaciones de Belina Figueroa y Anabel de Singlau, quienes dan vida a dos amigas que vuelven a cruzarse después de quince años, entre risas, tensiones y confesiones. La obra se presenta este sábado 6, a las 21 horas en Mitre 331.
Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana
Un estreno llega esta semana a las salas de Salta FIVE NIGHTS AT FREDDY’S. Aquí, un anticipo de la historia, director y elenco.
En medio del boom global del regional mexicano, el artista regresa a la Argentina con una propuesta más potente y una conexión cada vez más fuerte con el público local.
Expo Navidad en el Paseo Ameghino: Papá Noel, concurso de pan dulce y feria de artesanosCultura & Espectáculos02/12/2025
La propuesta navideña se realizará el 6 y 7 de diciembre, de 10 a 22 hs. Además habrá shows en vivo, talleres para niños, sorteos y descuentos en productos artesanales.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.