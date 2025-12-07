Nueva vuelta olímpica: Messi campeón de la MLS con el Inter Miami

La vuelta olímpica con el Inter Miami en la Major League Soccer no fue una más para Lionel Messi: significó el título número 48 de su carrera profesional, una cifra que lo confirma como el futbolista con mayor cantidad de consagraciones de todos los tiempos.

A los 37 años, el astro rosarino y capitán de la Selección Argentina continúa ampliando un camino deportivo que ya es irrepetible. A lo largo de casi dos décadas, Messi acumuló trofeos en todas las competencias que disputó y con todas las camisetas que vistió.

Con el Barcelona construyó su capítulo más extenso y fructífero: 10 Ligas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de la UEFA e igual cantidad de Mundiales de Clubes, para un total de 35 títulos en el club catalán.

En el Paris Saint-Germain sumó tres conquistas más y, desde su llegada a Estados Unidos, ya levantó cuatro trofeos con la camiseta del Inter Miami, incluida la reciente coronación en la MLS.

El recorrido con la selección marcó otra etapa inolvidable. A los campeonatos juveniles —los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005— se les agregaron dos ediciones de la Copa América, la Finalissima y la histórica Copa del Mundo en Qatar, para un total de seis títulos con la "Albiceleste".

Con la última estrella conseguida en tierras norteamericanas, Messi no solo agranda su colección: también revalida su figura como el máximo referente de una era que todavía sigue escribiéndose.

La felicitación de Claudio Tapia a Messi por su conquista en la MLS

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó su cuenta en “X” (antiguo Twitter) para felicitar a la “Pulga” por su reciente consagración.

“Felicidades al plantel, especialmente a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y todos los argentinos que lo integran y quedarán por siempre en la historia del Inter Miami. ¡Salud, campeones!”, escribió Tapia.

Con información de Doble Amarilla