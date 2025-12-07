Nueva vuelta olímpica: Messi campeón de la MLS con el Inter Miami

Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.Deportes07/12/2025
La vuelta olímpica con el Inter Miami en la Major League Soccer no fue una más para Lionel Messi: significó el título número 48 de su carrera profesional, una cifra que lo confirma como el futbolista con mayor cantidad de consagraciones de todos los tiempos.
A los 37 años, el astro rosarino y capitán de la Selección Argentina continúa ampliando un camino deportivo que ya es irrepetible. A lo largo de casi dos décadas, Messi acumuló trofeos en todas las competencias que disputó y con todas las camisetas que vistió.
Con el Barcelona construyó su capítulo más extenso y fructífero: 10 Ligas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de la UEFA e igual cantidad de Mundiales de Clubes, para un total de 35 títulos en el club catalán.
En el Paris Saint-Germain sumó tres conquistas más y, desde su llegada a Estados Unidos, ya levantó cuatro trofeos con la camiseta del Inter Miami, incluida la reciente coronación en la MLS.
El recorrido con la selección marcó otra etapa inolvidable. A los campeonatos juveniles —los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005— se les agregaron dos ediciones de la Copa América, la Finalissima y la histórica Copa del Mundo en Qatar, para un total de seis títulos con la "Albiceleste".
Con la última estrella conseguida en tierras norteamericanas, Messi no solo agranda su colección: también revalida su figura como el máximo referente de una era que todavía sigue escribiéndose.
La felicitación de Claudio Tapia a Messi por su conquista en la MLS
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó su cuenta en “X” (antiguo Twitter) para felicitar a la “Pulga” por su reciente consagración.
“Felicidades al plantel, especialmente a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y todos los argentinos que lo integran y quedarán por siempre en la historia del Inter Miami. ¡Salud, campeones!”, escribió Tapia.
Con información de Doble Amarilla
