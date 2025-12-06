La chicana de Santilli al kirchnerismo por los F-16: “Pasamos de las ‘llamas metralletas’…”

La Libertad Avanza (LLA) denunció un brutal ataque contra sus militantes en José C. Paz, partido conducido por el intendente Mario Ishii.
El ministro del Interior, Diego Santilli, celebró en X la incorporación de los F-16 a la Fuerza Aérea y lanzó una crítica directa al kirchnerismo.Política06/12/2025Ivana Chañi
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, publicó un mensaje en la red social X en el que celebró la incorporación de los aviones F-16 a la Fuerza Aérea Argentina y, al mismo tiempo, lanzó una crítica directa a las políticas de defensa de los gobiernos kirchneristas.
“Pasamos de incorporar ‘llamas metralletas’ durante el kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente @JMilei. Eso es proteger la soberanía argentina”, escribió el funcionario.
En el mismo posteo, Santilli destacó al exministro de Defensa Luis Petri, a quien elogió por haber llevado adelante la compra del sistema de armas: “Gran trabajo @luispetri”, añadió.
Pasamos de incorporar “LLAMAS METRALLETAS” durante el Kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente @JMilei. Eso es proteger la soberanía argentina.— Diego Santilli (@diegosantilli) December 6, 2025
Gran trabajo @luispetri pic.twitter.com/VoKKD9kkJH
