La chicana de Santilli al kirchnerismo por los F-16: “Pasamos de las ‘llamas metralletas’…”

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, publicó un mensaje en la red social X en el que celebró la incorporación de los aviones F-16 a la Fuerza Aérea Argentina y, al mismo tiempo, lanzó una crítica directa a las políticas de defensa de los gobiernos kirchneristas.

“Pasamos de incorporar ‘llamas metralletas’ durante el kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente @JMilei. Eso es proteger la soberanía argentina”, escribió el funcionario.

En el mismo posteo, Santilli destacó al exministro de Defensa Luis Petri, a quien elogió por haber llevado adelante la compra del sistema de armas: “Gran trabajo @luispetri”, añadió.