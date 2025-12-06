Denuncian ataque a militantes de LLA en José C. Paz

La Libertad Avanza denunció que un grupo de funcionarios municipales de José C. Paz atacó a militantes que realizaban una actividad política y reclamó una postura pública del gobernador Axel Kicillof, según un comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

El espacio señaló que el episodio ocurrió bajo la conducción del intendente Mario Ishii y sostuvo que se trató de “un ataque cobarde organizado desde el oficialismo local y provincial para intimidar a quienes vienen a cambiar las cosas”.

De acuerdo con la información difundida, las víctimas fueron identificadas como David, de 39 años, con fractura de mandíbula y costilla y pérdida de dientes; Benjamín, de 16, tirado al piso y pateado; Romina, de 39, arrastrada del cabello y golpeada; Francisco, de 17, golpeado cuando intentó frenar la agresión a un familiar y apuntado con un arma por un policía municipal; Mery, de 17, golpeada, rasguñada y escupida; un gendarme con fractura de nariz que no quiso identificarse por temor a represalias; y Claudia, jubilada y docente, herida tras recibir el impacto de sillas.

LLA afirmó que la violencia se produjo cuando militantes se disponían a participar de la asunción de sus concejales y cuestionó que “cuando La Libertad Avanza crece y desafía privilegios, el kirchnerismo se siente acorralado y responde con violencia física y verbal”.

El comunicado exigió que la Justicia actúe “de inmediato contra los responsables políticos y materiales” y advirtió que no permitirá que “el Estado se use para perseguir a la oposición”.

El partido sostuvo que “la violencia no nos va a amedrentar” y que el episodio “deja en evidencia que el kirchnerismo perdió el control y el relato”.

