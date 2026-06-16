Otamendi anunció que el Mundial 2026 será el último de su carrera con la Selección

El defensor y referente del plantel albiceleste confirmó que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá marcará el cierre de su ciclo mundialista.
Deportes16/06/2026

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Nicolás Otamendi acompañó a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al debut frente a Argelia y dejó una de las declaraciones más emotivas de la jornada.

"Va a ser mi último Mundial con la Selección", afirmó el defensor, que disputa su cuarta Copa del Mundo y es uno de los referentes del plantel campeón en Qatar 2022.

El zaguero destacó la importancia de mantener la humildad pese a llegar como vigente campeón y remarcó que todos los rivales tendrán una motivación especial al enfrentar a Argentina.

"Tenemos que estar organizados defensivamente porque cualquier selección te puede complicar", expresó.

Además, valoró la competencia interna del grupo y volvió a elogiar a Lionel Messi, a quien definió como "el mejor jugador de la historia".

Con experiencia y liderazgo, Otamendi afronta su última aventura mundialista con la ilusión de volver a llevar a la Selección Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

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