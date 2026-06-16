Scaloni: "No hay rivales fáciles y llegamos en un buen momento"

El entrenador de la Selección Argentina destacó el presente del equipo, elogió a Lionel Messi y advirtió sobre la peligrosidad de Argelia en la previa del estreno en la Copa del Mundo 2026.
Deportes16/06/2026

A horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Lionel Scaloni transmitió tranquilidad y confianza en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en Kansas City.

El entrenador campeón del mundo evitó confirmar la formación titular, aunque aseguró que Emiliano "Dibu" Martínez está en condiciones de jugar y destacó que el plantel llega sin lesionados.

"Tenemos tranquilidad y llegamos en un buen momento", expresó el técnico, quien además remarcó que la experiencia de Qatar 2022 dejó una enseñanza importante y advirtió que "no hay rivales fáciles" en una Copa del Mundo.

Scaloni también elogió a Lionel Messi y aseguró que el capitán continúa siendo una pieza fundamental para el equipo. Además, destacó las virtudes de Argelia y remarcó que Argentina deberá sostener la identidad que la llevó a conquistar los títulos recientes.

La Albiceleste debutará este martes desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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