YPF habilitará el pago con Bitcoin y otras Criptomonedas

La petrolera incorporará Bitcoin y otras cripto a su sistema digital de cobros, que ya permite pagar en dólares a través de su aplicación.

YPF permitirá pagar con criptomonedas —entre ellas Bitcoin— la compra de combustibles y productos en su red de estaciones de servicio. La medida se integra al esquema de nuevos métodos de pago que la empresa estatal viene incorporando, entre ellos la posibilidad de abonar en dólares mediante su aplicación móvil.

El anuncio se conoce en un contexto de volatilidad del mercado cripto. Actualmente, Bitcoin cotiza cerca de €80.000 (aproximadamente US$92.597), luego de haber perforado los US$100.000 y de registrar un retroceso superior al 20% desde el máximo alcanzado en octubre.

El mecanismo con criptomonedas se sumará al sistema ya vigente para operaciones en dólares. Desde octubre, la petrolera habilitó el pago en esa moneda a través de la app de YPF, tanto para combustibles como para productos de Tiendas FULL y servicios de YPF Boxes en toda la red del país.

Según informó la compañía, quienes cuenten con Dinero en Cuenta (DeC) habilitado y posean una cuenta bancaria en dólares a su nombre pueden transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YPF Digital (YDI) en Banco Santander. El proceso se realiza desde un dispositivo móvil mediante la aplicación oficial.

Los fondos ingresan al ecosistema digital de YPF mediante una transferencia desde la cuenta habilitada hacia una cuenta corriente en dólares administrada por YDI, la unidad de servicios digitales y financieros de la empresa estatal. Por el momento, Banco Santander continuará siendo el soporte tecnológico para estas operaciones.

