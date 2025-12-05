YPF habilitará el pago con Bitcoin y otras Criptomonedas

El Gobierno adelanta el acto por el arribo de los cazas comprados a Dinamarca. La ceremonia será en Río Cuarto y dependerá de las condiciones climáticas.
YPF permitirá pagar con criptomonedas —entre ellas Bitcoin— la compra de combustibles y productos en su red de estaciones de servicio. La medida se integra al esquema de nuevos métodos de pago que la empresa estatal viene incorporando, entre ellos la posibilidad de abonar en dólares mediante su aplicación móvil.
El anuncio se conoce en un contexto de volatilidad del mercado cripto. Actualmente, Bitcoin cotiza cerca de €80.000 (aproximadamente US$92.597), luego de haber perforado los US$100.000 y de registrar un retroceso superior al 20% desde el máximo alcanzado en octubre.
El mecanismo con criptomonedas se sumará al sistema ya vigente para operaciones en dólares. Desde octubre, la petrolera habilitó el pago en esa moneda a través de la app de YPF, tanto para combustibles como para productos de Tiendas FULL y servicios de YPF Boxes en toda la red del país.
Según informó la compañía, quienes cuenten con Dinero en Cuenta (DeC) habilitado y posean una cuenta bancaria en dólares a su nombre pueden transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YPF Digital (YDI) en Banco Santander. El proceso se realiza desde un dispositivo móvil mediante la aplicación oficial.
Los fondos ingresan al ecosistema digital de YPF mediante una transferencia desde la cuenta habilitada hacia una cuenta corriente en dólares administrada por YDI, la unidad de servicios digitales y financieros de la empresa estatal. Por el momento, Banco Santander continuará siendo el soporte tecnológico para estas operaciones.
Con información de El Diario de La Pampa
A través del Decreto 864/2025, la administración Milei puso en marcha el nuevo marco estratégico del sistema de inteligencia y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional.
“Volvimos al mercado de capitales”: Milei destacó la colocación del bono 2029
El presidente Javier Milei destacó la emisión de un bono en pesos bajo ley local con vencimiento en 2029 y un cupón del 6,5%.
ATE va al paro el 9 de diciembre contra la reforma laboral y el recorte estatal
La Asociación Trabajadores del Estado confirmó este viernes un paro nacional para el 9 de diciembre con movilización al Congreso.
El Banco Galicia anticipó que el pico de la morosidad crediticia se alcanzará en marzo de 2026, proyectando un costo del riesgo de entre el 9% y 10%, con la cartera irregular en torno al 6% o 7%.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de CABA, la Canasta de Bienes y Servicios para una pareja de adultos jubilados que debe alquilar se ubicó en $1.932.067 durante octubre de 2025.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.