En la previa de la semifinal ante Estudiantes, el plantel de Gimnasia no entrenó por falta de pago de los sueldos

Los profesionales del “Lobo” iniciaron una nueva medida de fuerza ante las nulas respuestas de los nuevos dirigentes y por atrasos de hasta cuatro meses: “Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde”

Deportes04/12/2025

Pese a contar con nueva Comisión Directiva, la crisis en Gimnasia de La Plata continúa. El plantel profesional del ‘Lobo’ volvió a parar y no entrenar por falta de pago de hasta cuatro meses con algunos futbolistas.

A días del ‘Clásico de La Plata’ con Estudiantes por las semifinales del Clausura, el plantel se presentó en ‘Bosquesitos’ para iniciar una nueva medida de fuerza ante las “nulas respuestas de los actuales dirigentes”.

Así lo dejaron en claro en un comunicado que difundieron en horas de la mañana, en el que remarcan su malestar y las complicaciones “familiares” y problemas “para el normal desarrollo de nuestra actividad” que atraviesan por salarios impagos desde julio.

