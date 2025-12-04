En la previa de la semifinal ante Estudiantes, el plantel de Gimnasia no entrenó por falta de pago de los sueldos

Messi y el MundialDeportes04/12/2025
El astro palpitó la Copa del Mundo en donde Argentina defiende el título; no dudó en avisar que van "a dejarlo todo" pero advirtió que "por pequeños detalles podés quedar afuera".
Los profesionales del “Lobo” iniciaron una nueva medida de fuerza ante las nulas respuestas de los nuevos dirigentes y por atrasos de hasta cuatro meses: “Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde”Deportes04/12/2025
Pese a contar con nueva Comisión Directiva, la crisis en Gimnasia de La Plata continúa. El plantel profesional del ‘Lobo’ volvió a parar y no entrenar por falta de pago de hasta cuatro meses con algunos futbolistas.
A días del ‘Clásico de La Plata’ con Estudiantes por las semifinales del Clausura, el plantel se presentó en ‘Bosquesitos’ para iniciar una nueva medida de fuerza ante las “nulas respuestas de los actuales dirigentes”.
Así lo dejaron en claro en un comunicado que difundieron en horas de la mañana, en el que remarcan su malestar y las complicaciones “familiares” y problemas “para el normal desarrollo de nuestra actividad” que atraviesan por salarios impagos desde julio.
El dirigente de Central Norte, Daniel Cointe, encontró una pintada amenazante en la puerta de su oficina y presentó una denuncia penal.
Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron 2 a 2 en el estadio Florencio Sola del zona sur, en el marco de su choque correspondiente a la gran final del Torneo Proyección Clausura, y por penales definieron al nuevo campeón de la categoría.
El elenco salteño viajó a La Rioja para enfrentar a la Fusión este jueves, a partir de las 22, y a uno de los punteros de la Conferencia Norte, Amancay Club, desde las 22 el sábado.
El Brasileirao tuvo una jornada decisiva en la lucha por la permanencia. Santos FC logró un respiro gracias a una actuación estelar de Neymar Jr., quien anotó los tres goles en la victoria 3-0 ante Juventude.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.