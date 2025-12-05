El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.
Mundial 2026: Todo sobre el sorteo de hoy viernes
El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se realiza hoy, viernes 5 de diciembre, a las 14:00 (hora Argentina), en Washington D.C.Deportes05/12/2025
El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre desde las 14 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, será uno de los cabeza de grupo y estará en el Bombo 1. Conocé todos los detalles al respecto.
Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA, a partir de ahí, se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.
Además, por primera vez se aplicará una norma que impide a España y Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, esto se da ya que ambas selecciones ocupan los puestos uno y dos del ranking. Esta misma situación se repite con Inglaterra y Francia (puestos tres y cuatro) y con Estados Unidos por partida doble, que no debería chocar con México y Canadá hasta el partido definitorio, siempre y cuando, los combinados nombrados ocupen la cima de su zona.
Los seleccionados anfitriones serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. A su vez, los equipos mejor posicionados en el ranking serán designados como cabezas de serie, lo que les permite evitar enfrentamientos entre sí en la primera fase.
Una normativa que regresará 32 años después es que los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente instancia, y en ella enfrentarán a los punteros de los grupos E, G, I, L y K, asimismo, los restantes enfrentarán a los líderes de los grupos A, B y D, en los que los cabezas de serie ya fueron confirmados (México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente).
Como es habitual, la FIFA establece reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de UEFA, donde se permiten hasta dos. Con esto en cuenta, Bolivia, al situarse en el Repechaje 2 junto a Surinam e Irak, no podría enfrentar a combinados de CONMEBOL, CONCACAF o AFC, por lo tanto, irá sí o sí contra un africano y dos europeos, de los cuales uno de estos últimos pertenecerá al Bombo 1.
En el caso del Repechaje 2, compuesto por Jamaica, Nueva Caledonia y República Demócratica del Congo, las restricciones impiden cruces con CONCACAF, OFC y CAF, por lo que, en caso de quedar emparejada con algún seleccionado sudamericano del primer copón (Argentina o Brasil), los otros dos equipos provendrán de Europa y Asia obligatoriamente.
Bombos para el Sorteo del Mundial 2026
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Canadá - Anfitrión
México - Anfitrión
Estados Unidos - Anfitrión
Argentina
Japón
Nueva Zelanda
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Brasil
Ecuador
Australia
Uruguay
Paraguay
Colombia
Marruecos
Túnez
Egipto
Argelia
Ghana
Cabo Verde
Sudáfrica
Qatar
Inglaterra
Arabia Saudita
Costa de Marfil
Senegal
Francia
Croacia
Portugal
Noruega
Alemania
Países Bajos
Bélgica
Austria
España
Suiza
Escocia
Panamá
Haití
Curazao
Repechaje Europa A (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte)
Repechaje Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
Repechaje Europa C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)
Repechaje Europa D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)
Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)
Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak)
Cómo será la ceremonia del sorteo del Mundial 2026
El evento será transmitido para todo el mundo desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. Para el mismo, ya se confirmó que a la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se sumará la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que el evento será un proyecto de prioridad nacional, en el marco del 250 aniversario de la independencia del país norteamericano. Al mismo, también asistirán representantes de todas las federaciones de las naciones clasificadas, con excepción de Irán, que anunció un boicot por el rechazo a sus visados.
Uno de los segmentos del evento consistirá en la devolución de la réplica del trofeo que Argentina ganó en 2022. Si bien aún no se conoce quien será el delegado de la Albiceleste, se especula con que el encargado va a ser Claudio Chiqui Tapia.
Además de la lotería, se harán presentes varios ex jugadores invitados y se incluirá una actuación musical, aunque sus nombres tampoco trascendieron.
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de D Sports:
Canales 610 (SD) y 1610 (HD)
A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.
El sorteo también podrá verse en vivo en la Argentina a través de Telefé:
Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
Canal 10 en Telecentro (Digital)
Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
Además, se podrá ver el seguimiento en el streaming de TyC Sports.
A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026
14.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
13.00: Bolivia y Venezuela
12.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)
11.00: México y Estados Unidos (Central-CST)
10.00: Estados Unidos (Montaña-MST)
09.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)
Con información de TyC Sports
Los cuartos de final del Torneo Clausura bajaron su persiana. Con cuatro equipos en competencia, la alerta está en las piezas que no estarán a disposición en los partidos cumbre
La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.
Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.
Liderada por el Departamento de Estado de EE. UU., la iniciativa brinda a los poseedores de entradas acceso a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del torneo.
El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.