Scaloni sobre Messi en el Mundial 2026: "Acompañaremos lo que decida"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, afirmó en Washington D.C. que la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 será una decisión exclusiva del futbolista.

Deportes05/12/2025

i?img=%2Fphoto%2F2025%2F1205%2Fr1584972_1296x729_16%2D9

La presencia o no de Lionel Messi en el Mundial 2026 se viene hablando desde hace tiempo y uno de los que faltaba opinar es el propio entrenador de la Selección, Lionel Scaloni.

El mandamás de la Selección Argentina dialogó con la prensa en su arribo a Washington DC para ser parte del sorteo de la Copa del Mundo y fue consultado por la presencia del 10.

Scaloni fue claro y afirmó que la decisión será del futbolista: "Lo decidirá él y nosotros acompañaremos lo que él diga. En principio va todo bien, pero seis meses es mucho. Falta tiempo. Esperemos que él esté bien y tome la mejor decisión para él y para la Selección. Bastante maduro es y se ganó poder decidir".

i?img=%2Fphoto%2F2025%2F1204%2Fr1584748_1296x729_16%2D9Franco Colapinto: "Quiero terminar la temporada bien"

Scaloni sobre la Finalissima: "Se podría haber jugado antes

Además, el entrenador argentino se refirió a la tan comentada Finalissima, que aún no tiene fecha confirmada para jugarse ante España.

"No es tanto por la incomodidad el partido con España. Se podría haber jugado antes. No tenemos noticias. Viajé ahora con el DT de España, que es mi amigo, y no tiene confirmación absoluta", aseguró Scaloni.

Con información de ESPN

Te puede interesar
360

Diego Martínez, ex DT de Boca, vuelve a Huracán

Deportes05/12/2025

El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.

unnamed

Mundial 2025: Se lanza una original Copa del Mundo

Deportes05/12/2025

La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.

DSC_2263

Salta Basket superó a Fusión Riojana

Deportes05/12/2025

Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail