Scaloni sobre Messi en el Mundial 2026: "Acompañaremos lo que decida"

La presencia o no de Lionel Messi en el Mundial 2026 se viene hablando desde hace tiempo y uno de los que faltaba opinar es el propio entrenador de la Selección, Lionel Scaloni.

El mandamás de la Selección Argentina dialogó con la prensa en su arribo a Washington DC para ser parte del sorteo de la Copa del Mundo y fue consultado por la presencia del 10.

Scaloni fue claro y afirmó que la decisión será del futbolista: "Lo decidirá él y nosotros acompañaremos lo que él diga. En principio va todo bien, pero seis meses es mucho. Falta tiempo. Esperemos que él esté bien y tome la mejor decisión para él y para la Selección. Bastante maduro es y se ganó poder decidir".

Scaloni sobre la Finalissima: "Se podría haber jugado antes

Además, el entrenador argentino se refirió a la tan comentada Finalissima, que aún no tiene fecha confirmada para jugarse ante España.

"No es tanto por la incomodidad el partido con España. Se podría haber jugado antes. No tenemos noticias. Viajé ahora con el DT de España, que es mi amigo, y no tiene confirmación absoluta", aseguró Scaloni.

Con información de ESPN