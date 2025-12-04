Chaco: un hombre acuchilló a su familia y escapó en moto

Operativo masivo: 117 allanamientos por delitos sexuales contra menores en Bs.AsProvincias04/12/2025
La mujer sufrió cortes y el niño de cuatro años quedó internado con una herida en el cuello. El agresor escapó en moto y es intensamente buscado.Provincias04/12/2025
Un caso de violencia intrafamiliar conmocionó a la localidad de Machagai, en el interior de Chaco. Un hombre intentó asesinar a cuchillazos a su pareja y a su hijo, de apenas cuatro años, y desde entonces está prófugo.
Según indicó Diario Norte, María Elena Saucedo, de 23 años, fue atendida en el Hospital 4 de Junio, donde recibió algunos puntos de sutura, le hicieron las curaciones y recibió el alta.
En tanto, el nene presentaba una grave lesión en el cuello, motivo por el cual fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia y quedó internado.
El testimonio clave que reconstruyó el brutal ataque
El hecho ocurrió minutos después de las 14 en una casa del barrio Santa Rita. El relato de la hermana de María Elena, testigo directa de lo ocurrido, permitió reconstruir cómo fue la secuencia.
Según su testimonio, Pablo Ávalos, el agresor, en medio de una fuerte discusión con la víctima tomó un cuchillo y la atacó primero a ella. Después, se dirigió hacia donde estaba su hijo y lo apuñaló en la zona lateral del cuello.
Tras el ataque, Ávalos se fugó en una moto Lifan 150 roja y negra. La testigo advirtió que el agresor podría intentar abandonar la provincia, ya que antes vivió en Buenos Aires.
Mientras buscan intensamente al sospechoso, que sigue prófugo, los investigadores secuestraron en la escena algunas pertenencias de Avalos, entre ellas tarjetas de débito y crédito, un DNI y un teléfono celular. Además, se realizaron pericias y tomas fotográficas.
El fiscal en turno, César Collado, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y pidió colaboración a la comunidad que aporte cualquier dato que ayude a localizar al acusado.
La causa fue caratulada como tentativa de homicidio doblemente agravado.
El estado de las víctimas
Pese a las heridas, la mujer llegó por sus propios medios al hospital local junto a su hijo. Los médicos constataron que ella tenía cortes superficiales.
Por su parte, el menor presentaba una lesión grave por lo que fue derivado a un hospital de mayor complejidad, donde quedó internado.
Con información de TN
