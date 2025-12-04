Santiago del Estero: una casa se desplomó y dejó a un hombre gravemente herido

Operativo masivo: 117 allanamientos por delitos sexuales contra menores en Bs.AsProvincias04/12/2025
Se investigó a 112 personas, incluidos cuatro adultos en contacto directo con niños, y se secuestraron computadoras y celulares.
Un hombre de 58 años resultó herido este martes en Juríes, en la provincia de Santiago del Estero, cuando su casa ubicada en la calle Ayunta se derrumbó con él adentro.
La víctima fue rescatada por bomberos y vecinos, asistido por personal médico y trasladado al hospital local, mientras la Justicia dispuso investigar las causas del colapso.
Los gritos que alertaron a los vecinos y el rescate entre los escombros
Según las primeras versiones, Cornelio Isidoro Ayunta estaba dentro de su casa cuando la estructura cedió y lo dejó atrapado. Sus gritos de auxilio permitieron que vecinos pidieran ayuda. Entre quienes escucharon el pedido estaba Valeria Natalia Mansilla, de 27 años, que pasaba por el lugar.
Bomberos Voluntarios y la Policía Local trabajaron durante varios minutos en un rescate complejo hasta ubicar al hombre bajo los escombros y lograr sacarlo con vida.
El diagnóstico médico y las medidas ordenadas por la fiscalía
Ayunta fue trasladado al Hospital de Juríes, donde los médicos confirmaron que presentaba “politraumatismos por derrumbe con aplastamiento”, además de heridas múltiples y una posible fractura en la pierna derecha.
Aunque las lesiones fueron de consideración, no perdió el conocimiento. La fiscal Garzón dispuso que la policía preserve la casa colapsada, realice peritajes y eleve un informe para establecer el origen del derrumbe.
Con información de TN
