Macron presiona a Xi Jinping en Beijing para que China impulse un alto el fuego en Ucrania

El presidente Emmanuel Macron reclamó el jueves en Beijing que Xi Jinping utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego en Ucrania, al iniciar una reunión centrada en la guerra, la seguridad europea y el creciente desequilibrio comercial entre Francia y la segunda economía mundial.

Macron consideró que el conflicto en Ucrania constituye la prioridad estratégica del viaje. El mandatario francés afirmó ante Xi que Francia y China deben superar sus diferencias para apoyar la estabilidad en Europa. “Debemos continuar el trabajo hacia la paz y la estabilidad en el mundo, y en Ucrania y otras regiones afectadas por la guerra”, expresó. También señaló que “el conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”.

Xi respondió con un mensaje que buscó proyectar compromiso con la negociación. “China respalda todos los esfuerzos comprometidos con la paz y espera que todas las partes alcancen un acuerdo justo, duradero y vinculante aceptable para todos a través del diálogo y la negociación”, afirmó. El líder chino insistió en la necesidad de vínculos “más estables” entre ambos países.

La presidencia francesa indicó que Macron comunicaría a Xi la exigencia de que China se mantenga al margen del suministro de componentes o apoyo que pueda fortalecer la capacidad militar rusa.

El viaje se produce días después del paso de Volodimir Zelensky por París. Tras reunirse con Macron, Zelensky señaló: “Compartimos la visión de que la guerra debe llegar a un fin justo”, en un mensaje publicado en redes sociales. El presidente ucraniano pidió a Europa mantener el respaldo a Kiev mientras Washington impulsa una propuesta que busca cerrar el conflicto.

China reiteró que respeta la integridad territorial de los Estados, aunque evitó condenar la invasión rusa iniciada en 2022. Gobiernos occidentales acusan a Beijing de sostener indirectamente la ofensiva rusa mediante insumos para su industria de defensa. El llamado de Macron apunta a frenar esa dinámica, en momentos en que busca fortalecer una vía diplomática alternativa a la respaldada por Estados Unidos.

Además de la cuestión ucraniana, el mandatario francés planteó el deterioro del equilibrio comercial entre Francia y China. El déficit francés llegó a 46.000 millones de euros en 2024. La Unión Europea enfrenta un desbalance aún mayor con China, estimado en 357.000 millones de dólares. Un asesor del presidente francés señaló que “es necesario que China consuma más y exporte menos y que los europeos ahorren menos y produzcan más”.

Macron reclamó reglas más “equilibradas y justas” en la gobernanza económica internacional e insistió en que la relación comercial debe ofrecer condiciones simétricas. El presidente también manifestó preocupación por la dependencia europea de la tecnología china y recordó que había destacado en una cumbre continental que el bloque no pretende convertirse en un “vasallo” de grandes compañías tecnológicas de China o de Estados Unidos.

Macron y su esposa Brigitte recibieron un protocolo ceremonial amplio, con alfombra roja, guardia de honor y niños con banderas en el Gran Salón del Pueblo. Xi y la primera dama Peng Liyuan encabezaron el recibimiento.

El viaje incluye una reunión prevista con el primer ministro Li Qiang y una escala posterior en Chengdú. Allí, Francia busca renovar la cooperación sobre pandas gigantes. Xi confirmó un nuevo acuerdo: “El pueblo francés ama a los pandas gigantes”, señaló. “Ambas partes realizarán una nueva ronda de cooperación en la protección de pandas gigantes”.

La visita marca el cuarto desplazamiento de Macron a China desde su llegada al Elíseo. En su anterior viaje, el mandatario recibió un entusiasta recibimiento en la ciudad de Cantón por parte de estudiantes que pidieron fotos y saludos, un gesto que reforzó el interés de ambas capitales en sostener vínculos estables pese a los desacuerdos estratégicos.

