Maduro sobre la conversación por teléfono con Trump: “Fue una conversación cordial”

El presidente venezolano reveló que dialogó con Trump “hace unos diez días” y sostuvo que el contacto abrió la puerta a un posible “diálogo respetuoso” entre ambos países en plena tensión militar.El Mundo04/12/2025
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que conversó por teléfono con Donald Trump “hace unos diez días”.
“Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, afirmó.
Además, señaló: “Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”.
Es su primer comentario público sobre la llamada.
Qué dijo Maduro sobre la crisis con EE.UU.
Maduro habló en un acto transmitido por la televisión local.
“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró.
El presidente venezolano afirmó: “Me gusta la prudencia y el respeto, y con el favor de Dios, todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela. Amén”, indicó.
Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.
Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.
“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump.
Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder chavista.
