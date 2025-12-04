Difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

El presidente alertó que visitantes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay sufren maltrato y sobreprecios apenas ingresan al país. Reclamó reformas inmediatas para no seguir perdiendo turismo.
El Mundo04/12/2025

Los demócratas del Congreso publicaron nuevas imágenes y videos que revelan detalles de la mansión caribeña donde el magnate cometió abusos. Buscan "transparencia total" en la investigación.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, en el Caribe. Se trata de la isla donde se produjeron los abusos del magnate.
En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.
También hay una imagen de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry; y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como “poder”, “engaño” o “política”.
“La isla de la pedofilia”
La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como “la isla de la pedofilia”, fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.
“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein”, aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.
El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.
El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja que cumple condena en una cárcel.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.
Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.
Con información de EFE
El presidente francés reclamó a Xi usar su influencia sobre Moscú y advirtió que la guerra es una "amenaza vital" para Europa, mientras busca equilibrar la relación comercial con la segunda economía mundial.
Las regiones de Donetsk, Kherson y Odessa fueron blanco de bombardeos simultáneos; rescatistas resultaron afectados durante un segundo ataque mientras atendían emergencias.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.