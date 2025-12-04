Caída del sistema en Honduras revierte la tendencia y Asfura supera a Nasralla

El presidente alertó que visitantes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay sufren maltrato y sobreprecios apenas ingresan al país. Reclamó reformas inmediatas para no seguir perdiendo turismo.
El nuevo corte del CNE dejó un cambio decisivo en la contienda presidencial, en medio de tensiones por la transmisión de datos y el lento procesamiento de actas.El Mundo04/12/2025
Una nueva demora en el sistema de divulgación de resultados preliminares marcó la madrugada del jueves 4 de diciembre en las elecciones presidenciales de Honduras, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un cambio decisivo en el liderato de la contienda. Luego de que el sistema permaneciera caído y la diferencia entre Salvador Nasralla y Nasry
Asfura se redujera a 2.243 marcas, la publicación de un nuevo corte permitió que Asfura del Partido Nacional superara a Nasralla en número de votos.
Según el último reporte oficial del CNE, Asfura encabezó el conteo con 1.078.581 votos, acumulando un 40,02% del total procesado. Nasralla se situó en segundo lugar con 1.072.648 votos (39,80%). Por su parte, la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) obtuvo 515.689 votos, lo que equivale al 19,13%.
Esta modificación ocurrió mientras el sistema electrónico de trasmisión presentaba fallas técnicas, según lo reflejado durante la madrugada, generando tensiones entre los simpatizantes y los equipos de campaña, quienes observaban la manera en que el liderato cambiaba de manos después de varias horas de espera.
Hasta las 2:00 de la madrugada, el CNE había logrado procesar el 84,22% de las actas electorales, es decir, 16.129 de un total de 19.152. El organismo responsable de llevar adelante el proceso electoral continúa la recolección y procesamiento de los votos para ofrecer un resultado definitivo en las próximas horas.
Macron presiona a Xi Jinping en Beijing para que China impulse un alto el fuego en UcraniaEl Mundo04/12/2025
El presidente francés reclamó a Xi usar su influencia sobre Moscú y advirtió que la guerra es una “amenaza vital” para Europa, mientras busca equilibrar la relación comercial con la segunda economía mundial.
Representantes del ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia de Sudthisak Rinthalak sobre la devolución del cuerpo para su entierro.
Nueva ofensiva rusa: cinco muertos y severos daños en Odessa tras ataque con dronesEl Mundo04/12/2025
Las regiones de Donetsk, Kherson y Odessa fueron blanco de bombardeos simultáneos; rescatistas resultaron afectados durante un segundo ataque mientras atendían emergencias.
Los demócratas del Congreso publicaron nuevas imágenes y videos que revelan detalles de la mansión caribeña donde el magnate cometió abusos. Buscan “transparencia total” en la investigación.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.