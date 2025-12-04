Caída del sistema en Honduras revierte la tendencia y Asfura supera a Nasralla

El nuevo corte del CNE dejó un cambio decisivo en la contienda presidencial, en medio de tensiones por la transmisión de datos y el lento procesamiento de actas.

El Mundo04/12/2025

Una nueva demora en el sistema de divulgación de resultados preliminares marcó la madrugada del jueves 4 de diciembre en las elecciones presidenciales de Honduras, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un cambio decisivo en el liderato de la contienda. Luego de que el sistema permaneciera caído y la diferencia entre Salvador Nasralla y Nasry

Asfura se redujera a 2.243 marcas, la publicación de un nuevo corte permitió que Asfura del Partido Nacional superara a Nasralla en número de votos.

Según el último reporte oficial del CNE, Asfura encabezó el conteo con 1.078.581 votos, acumulando un 40,02% del total procesado. Nasralla se situó en segundo lugar con 1.072.648 votos (39,80%). Por su parte, la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) obtuvo 515.689 votos, lo que equivale al 19,13%.

Esta modificación ocurrió mientras el sistema electrónico de trasmisión presentaba fallas técnicas, según lo reflejado durante la madrugada, generando tensiones entre los simpatizantes y los equipos de campaña, quienes observaban la manera en que el liderato cambiaba de manos después de varias horas de espera.

Hasta las 2:00 de la madrugada, el CNE había logrado procesar el 84,22% de las actas electorales, es decir, 16.129 de un total de 19.152. El organismo responsable de llevar adelante el proceso electoral continúa la recolección y procesamiento de los votos para ofrecer un resultado definitivo en las próximas horas.

