ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
Avanza en la implementación del Sistema de Créditos Académicos Universitarios
El sistema fue creado a fines de 2023. El objetivo es construir una unidad de medida que permita traducir el tiempo de trabajo académico que requiere un estudiante para afrontar una carrera. A tal fin, se celebraron reuniones en la UNSa.Educación01/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la coordinadora del plan de implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, Carolina Velarde, brindó detalles del trabajo que se viene realizando para poner en marcha la iniciativa.
“Es un sistema creado a fines del 2023 que tiene como objetivo poder construir una unidad de medida que nos permita traducir el tiempo que le requiere a un estudiante transitar una carrera”, explicó la profesora, y completó: “Trata de buscar un lenguaje que refleje los distintos tipos de trayectorias universitarias”.
Indicó, en tanto, que se inició un proceso de discusión para conocer cuántas horas representará un crédito, dado que ese crédito tendrá una carga horaria diferente según la decisión que tome cada universidad.
“La normativa vigente nos dice que un crédito vale entre 25 y 30 horas”, señaló Velarde, y apuntó que, a partir de la decisión, se propone pensar en planes de estudio que, además de las horas de cursado en aula – sea presencial o virtual – se sume el reconocimiento de horas de trabajo que tiene el estudiante.
Finalizando, explicó que en mayo de este año se emitió la última resolución que fija que las universidades tienen plazo hasta el 1 de enero de 2027 para actualizar sus planes de estudio.
La Subsecretaría de Educación y Trabajo de Salta invita a egresados de escuelas técnicas a la EXPO UFIDeT 2025, que se realizará el 27 y 28 de noviembre en la capital salteña.
En la provincia ya funcionan planes pilotos el nivel inicial, primaria, secundaria y escuelas técnica, acompañados por capacitación docente y una regulación en el uso. “Estamos convencidos que necesitamos trabajar toda esta temática desde la educación para formar una ciudadanía digital”, indicaron.
La nueva conducción de la Universidad Nacional de Salta afirmó haber encontrado trámites sin presentar en Nación y carreras funcionando sin fondos asignados. Auditoría podría derivar en acciones legales.
El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Aries que no llegó a utilizar la beca del 50% para un doctorado y que presentó por escrito su renuncia.
El rector Miguel Nina aseguró en Aries que la UNSa logró ordenar parte del déficit, recuperar cargos y reducir más de la mitad de las rendiciones atrasadas.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
