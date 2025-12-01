Avanza en la implementación del Sistema de Créditos Académicos Universitarios

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la coordinadora del plan de implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, Carolina Velarde, brindó detalles del trabajo que se viene realizando para poner en marcha la iniciativa.

“Es un sistema creado a fines del 2023 que tiene como objetivo poder construir una unidad de medida que nos permita traducir el tiempo que le requiere a un estudiante transitar una carrera”, explicó la profesora, y completó: “Trata de buscar un lenguaje que refleje los distintos tipos de trayectorias universitarias”.

Indicó, en tanto, que se inició un proceso de discusión para conocer cuántas horas representará un crédito, dado que ese crédito tendrá una carga horaria diferente según la decisión que tome cada universidad.

“La normativa vigente nos dice que un crédito vale entre 25 y 30 horas”, señaló Velarde, y apuntó que, a partir de la decisión, se propone pensar en planes de estudio que, además de las horas de cursado en aula – sea presencial o virtual – se sume el reconocimiento de horas de trabajo que tiene el estudiante.

Finalizando, explicó que en mayo de este año se emitió la última resolución que fija que las universidades tienen plazo hasta el 1 de enero de 2027 para actualizar sus planes de estudio.