Corte de tránsito por retiro de cables en el centro

El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.

Salta02/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-02 at 09.40.40

Este martes se registra un corte total de tránsito en la intersección de Caseros y 20 de Febrero. Según informaron en Aries, la interrupción se extenderá hasta las 12.30 del mediodía.

El motivo del corte es la realización de trabajos de retiro de cables, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas.

