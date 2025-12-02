Corte de tránsito por retiro de cables en el centro

Este martes se registra un corte total de tránsito en la intersección de Caseros y 20 de Febrero. Según informaron en Aries, la interrupción se extenderá hasta las 12.30 del mediodía.

El motivo del corte es la realización de trabajos de retiro de cables, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas.