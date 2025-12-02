La Municipalidad de Salta detectó el origen de los desechos y actuó tras una denuncia vecinal en avenida Independencia.
Corte de tránsito por retiro de cables en el centro
El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.Salta02/12/2025
Este martes se registra un corte total de tránsito en la intersección de Caseros y 20 de Febrero. Según informaron en Aries, la interrupción se extenderá hasta las 12.30 del mediodía.
El motivo del corte es la realización de trabajos de retiro de cables, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lluvias
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
Pese al retiro de subsidios, Salta destinará $8.200 millones para tarifas en “zonas cálidas”
La provincia cubriría nuevamente cinco meses de asistencia para departamentos del norte, con descuentos de hasta 50% para usuarios de tarifa social.
Quita de subsidios: Casi 200 mil hogares de Salta pagarán más por la luz desde el 1° de enero
Miles de familias pasarán a afrontar tarifas más altas por la reducción de topes de consumo y el retiro del beneficio en el precio de la energía, por parte de Nación.
Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio
La nafta súper pasó a costar $1.722 y la Infinia $1.913 por litro. En solo 20 días, el aumento acumulado es de $131. Usuarios de autos, motos y camionetas coinciden en que “se vuelve un lujo moverse”.
Corte de agua en zona norte por aumento de turbiedad
Aguas del Norte informó baja presión y cortes en varios barrios de Capital este martes 2 de diciembre por turbiedad en la fuente de captación. El servicio se normalizaría a las 14 horas.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.