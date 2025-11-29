Tras años de hegemonía, el peronismo ya no domina ni Diputados ni el Senado

La analista política Luciana Barros Ruiz explicó que, por primera vez desde 1983, el bloque justicialista del Senado deja de ser un espacio monolítico y comienza a perder integrantes hacia fuerzas provinciales.

En declaraciones a “Vale Todo”, por Aries FM, la politóloga Luciana Barros Ruiz analizó el nuevo mapa legislativo nacional tras la asunción de los senadores y diputados electos, y advirtió que el peronismo atraviesa su momento de mayor debilidad parlamentaria desde el retorno de la democracia.

Barros Ruiz sostuvo que, por primera vez desde 1983, el bloque justicialista del Senado se quiebra y se reduce, perdiendo integrantes hacia fuerzas provinciales y hacia un nuevo espacio federal impulsado por gobernadores del norte. “Históricamente fue un bloque monolítico, incluso en tiempos de fuerte fragmentación nacional. Hoy se achica y pierde cohesión interna”, afirmó.

La analista explicó que la ruptura afecta directamente la capacidad del peronismo para incidir en la discusión legislativa, especialmente en una Cámara donde cada banca tiene un peso determinante. “El Senado es el órgano más político del Congreso. Que el justicialismo ya no sea una mayoría ordenada cambia por completo la dinámica de poder”, señaló.

En la Cámara de Diputados, el panorama no es distinto. Barros Ruiz remarcó que la fragmentación del peronismo —entre kirchnerismo, peronismos provinciales y bloques dialoguistas— lo dejó “sin capacidad de imponer agenda”, debilitado frente a nuevas alianzas y al avance de bloques federales que responden directamente a gobernadores.

Para la analista, esta pérdida de peso legislativo obliga al peronismo a redefinir estrategias, mientras otros actores provinciales ganan influencia en la negociación de leyes clave. “El poder se está moviendo hacia los gobernadores y hacia los bloques intermedios. El peronismo ya no es el actor dominante en ninguna de las dos cámaras”, concluyó.

