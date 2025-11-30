Lanús vs. Flamengo, la Recopa se define en febrero de 2026

La definición del título, que enfrenta a los dos campeones continentales, se disputará en una serie a ida y vuelta en febrero. La ida será el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza y el desquite en el Maracaná.

Deportes30/11/2025

360

Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ya sabe cuál será su rival en la edición 2026 de la Recopa Sudamericana: Flamengo, que en la tarde del sábado venció a Palmeiras para quedarse con su cuarta Libertadores.

El título que definen los dos campeones continentales se disputará a ida y vuelta. En esta oportunidad, el primer partido se celebrará el miércoles 18 de febrero de 2026, en La Fortaleza; el desquite tendrá lugar una semana después, en el Maracaná.

Lanús registra un antecedente en esta competición: en 2014 perdió una llave infartante contra Atlético Mineiro, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

flamengo-ya-es-el-maximo-ganador-brasileno-de-la-POHS2XI365A6HCZGP6N6DYOMTI¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de Brasil

Por su lado, Flamengo jugó dos veces la Recopa, ambas contra Independiente del Valle, con un título y un subcampeonato (2020 y 2023, respectivamente).

El historial entre Lanús y Flamengo
El “Grana” y el “Mengão” se enfrentaron un par de veces, en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2012.

La partida celebrada en Argentina quedó igualada 1-1, mientras que el cotejo celebrado en suelo carioca finalizó con goleada del “Fla” por 3-0.

Con información de Doble Amarilla

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail