Lanús vs. Flamengo, la Recopa se define en febrero de 2026

Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ya sabe cuál será su rival en la edición 2026 de la Recopa Sudamericana: Flamengo, que en la tarde del sábado venció a Palmeiras para quedarse con su cuarta Libertadores.

El título que definen los dos campeones continentales se disputará a ida y vuelta. En esta oportunidad, el primer partido se celebrará el miércoles 18 de febrero de 2026, en La Fortaleza; el desquite tendrá lugar una semana después, en el Maracaná.

Lanús registra un antecedente en esta competición: en 2014 perdió una llave infartante contra Atlético Mineiro, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Por su lado, Flamengo jugó dos veces la Recopa, ambas contra Independiente del Valle, con un título y un subcampeonato (2020 y 2023, respectivamente).

El historial entre Lanús y Flamengo

El “Grana” y el “Mengão” se enfrentaron un par de veces, en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2012.

La partida celebrada en Argentina quedó igualada 1-1, mientras que el cotejo celebrado en suelo carioca finalizó con goleada del “Fla” por 3-0.

Con información de Doble Amarilla