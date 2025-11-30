Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Lanús vs. Flamengo, la Recopa se define en febrero de 2026
La definición del título, que enfrenta a los dos campeones continentales, se disputará en una serie a ida y vuelta en febrero. La ida será el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza y el desquite en el Maracaná.Deportes30/11/2025
Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ya sabe cuál será su rival en la edición 2026 de la Recopa Sudamericana: Flamengo, que en la tarde del sábado venció a Palmeiras para quedarse con su cuarta Libertadores.
El título que definen los dos campeones continentales se disputará a ida y vuelta. En esta oportunidad, el primer partido se celebrará el miércoles 18 de febrero de 2026, en La Fortaleza; el desquite tendrá lugar una semana después, en el Maracaná.
Lanús registra un antecedente en esta competición: en 2014 perdió una llave infartante contra Atlético Mineiro, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.
Por su lado, Flamengo jugó dos veces la Recopa, ambas contra Independiente del Valle, con un título y un subcampeonato (2020 y 2023, respectivamente).
El historial entre Lanús y Flamengo
El “Grana” y el “Mengão” se enfrentaron un par de veces, en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2012.
La partida celebrada en Argentina quedó igualada 1-1, mientras que el cotejo celebrado en suelo carioca finalizó con goleada del “Fla” por 3-0.
Con información de Doble Amarilla
Hat-Trick y titulo: Messi y Tadeo Allende llevan al Inter Miami a la final de la MLSDeportes30/11/2025
El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó a la gran final de la MLS tras golear contundentemente 5-1 al New York City y levantar el título de la Conferencia Este.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Choque de gigantes: Flamengo y el Palmeiras definen la Libertadores con arbitraje argentinoDeportes29/11/2025
Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado a las 18:00 hs en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en la gran final de la Copa Libertadores 2025.
El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.