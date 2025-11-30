Temporal en El Tala: Asisten a 16 familias afectadas

Sin plata para combustibles y sueldos, Orán quedó sin colectivos
Nancy Tárraga, socia propietaria de la empresa Gauchito Gil, confirmó en Aries que el transporte urbano de Orán está completamente paralizado desde el martes.
El Ministerio de Desarrollo Social activó un operativo especial para asistir a las familias afectadas por el fuerte temporal registrado este sábado en El Tala, en el sur de la provincia. Según pudo saber Aries, el ministro Mario Mimessi coordinó el envío de una escuadrilla de asistencia a través de la Dirección General de Emergencia.
De acuerdo con el relevamiento realizado por el municipio, 16 familias resultaron damnificadas por las intensas lluvias y el viento que azotaron la zona. Personal provincial y municipal trabaja en conjunto para atender las necesidades prioritarias, entre ellas el refuerzo habitacional, provisión de insumos y contención social.
El Ministerio informó que continuará monitoreando la situación y mantendrá presencia en el territorio hasta completar la asistencia a todos los afectados.
Adrián Zigarán confirmó en Aries que la Justicia Federal detectó casi 3.000 domicilios irregulares. Advirtió que siguen intentando falsificar domicilios y que el problema se repite en todo el norte salteño.
El ministro de Desarrollo Social articuló con el interventor de Aguas Blancas el envío de dos cuadrillas de apoyo para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por el fuerte viento y la lluvia.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
María Julia, vecina de Vaqueros, contó en Aries que una familia ocupa la calle Las Petunias desde hace años. Relató daños materiales, agresiones y la falta de respuesta municipal.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.