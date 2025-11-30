Temporal en El Tala: Asisten a 16 familias afectadas

El Ministerio de Desarrollo Social activó un operativo especial para asistir a las familias afectadas por el fuerte temporal registrado este sábado en El Tala, en el sur de la provincia. Según pudo saber Aries, el ministro Mario Mimessi coordinó el envío de una escuadrilla de asistencia a través de la Dirección General de Emergencia.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el municipio, 16 familias resultaron damnificadas por las intensas lluvias y el viento que azotaron la zona. Personal provincial y municipal trabaja en conjunto para atender las necesidades prioritarias, entre ellas el refuerzo habitacional, provisión de insumos y contención social.

El Ministerio informó que continuará monitoreando la situación y mantendrá presencia en el territorio hasta completar la asistencia a todos los afectados.