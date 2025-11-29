Por otro lado, la asunción de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa se postergará hasta cerca del 10 de diciembre ,ya que Luis Petri busca ordenar temas pendientes antes de asumir como diputado.
La Libertad Avanza suma más bancas y se acerca a Unión por la Patria
La Libertad Avanza sigue creciendo en la Cámara de Diputados y confirmó la incorporación del santafesino Alejandro Bongiovanni, quien venía del bloque del PRO.Política29/11/2025
Luego de oficializar el arribo de la santafesina Verónica Razzini, La Libertad Avanza confirmó hoy la incorporación desde diciembre del también santafesino del PRO Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.
Autodefinido como abogado liberal, Bongiovanni venía siendo tentado desde hace días por referentes legislativos de La Libertad Avanza, pero demoró la decisión hasta este viernes, cuando se la comunicó al jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas (NA).
"La decisión final fue hoy. Pero el ofrecimiento para irse lo tuvo hace un par de días", señalaron a este medio las fuentes consultadas del bloque del PRO.
Unas horas antes, la senadora electa y futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida a la diputada Razzini, ex líder del movimiento anti bloqueos, quien hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.
La bancada presidida por Ritondo ya había quedado muy diezmada desde que ocho diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a La Libertad Avanza.
Por si fuera poco, en la noche de este viernes la diputada del PRO Silvia Lospennato comunicó que asumirá el cargo de legisladora porteña para el cual fue votada en las elecciones de mayo pasado, y de esa manera el bloque amarillo perderá un lugar ya que su reemplazante, Lorena Petrovich, es una ex funcionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza.
Así las cosas, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria a partir de diciembre.
El resultado final no es meramente simbólico ya que quien quede como primera minoría se reservará el derecho de designar al vicepresidente primero de la Cámara, y además podrá tener mayoría de representantes en las comisiones de acuerdo al sistema de reparto proporcional D'Hont.
Por eso, La Libertad Avanza se embarcó en las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para intentar pasar al frente y superar a Unión por la Patria en cantidad de integrantes.
Días atrás, ya había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de Liga del Interior (conocidos como “radicales con peluca” o “radicales libertarios”), un desprendimiento relativamente reciente del bloque de la UCR.
El tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier firmaron su conversión a las huestes libertarias.
Previamente, Bullrich ya había mostrado su poder de fuego al desmembrar al bloque del PRO, pasando a ocho diputados nacionales a La Libertad Avanza.
El cabecilla de esa estampida fue Damián Arabia, y la baja más sensible para el PRO es la de quien fuera secretaria parlamentaria del bloque amarillo, Silvana Giudici, quien asumirá el mismo papel en el bloque libertario (rol que compartirá con Nicolás Mayoraz).
La última en firmar su salto al elenco de La Libertad Avanza desde el PRO fue la cordobesa Belén Avico, que también fue reclutada por Bullrich.
Con información de Noticias Argentinas
El próximo miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será reelecto por segunda vez consecutiva en la sesión preparatoria donde asumirán los 127 legisladores electos.
Verónica Razzini se había alejado del PRO el año pasado. Los violetas tendrán una bancada con 92 integrantes, mientras que el peronismo cuenta con 96. Pero próximamente podría sufrir un desprendimiento de los cuatro representantes de Catamarca.
