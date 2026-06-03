La cartelera suma estrenos para fanáticos de la fantasía, el humor y la animación

La cartelera suma esta semana tres estrenos con perfiles bien diferentes: una aventura fantástica con espíritu ochentoso, una nueva entrega de parodia de terror y una propuesta animada nacida del universo digital.

Entre los títulos que llegan a salas se destacan Amos del Universo, Scary Movie 6 y The Amazing Digital Circus: El último acto.

He-Man vuelve al cine

Amos del Universo, dirigida por Travis Knight, recupera la historia de He-Man, un niño que llega a la Tierra tras estrellarse con su nave y pierde su poderosa espada mágica. Con el tiempo descubre su verdadera condición y el destino de defender su planeta frente a Skeletor.

Knight llega con antecedentes destacados en la animación, como Kubo y la búsqueda samurái, además de su paso por Bumblebee. El elenco está encabezado por Nicholas Galitzine, junto a Alison Brie y Morena Baccarin.

Regresa la parodia de terror

La segunda novedad es Scary Movie 6, dirigida por Michael Tiddes, una comedia que vuelve a explotar los códigos del cine de terror desde el absurdo y la exageración.

La película toma referencias de sagas y fenómenos como Halloween, Actividad Paranormal y Megan, con el sello de los hermanos Marlon y Shawn Wayans, acompañados por Anna Faris y Regina Hall.

Animación nacida en la web

El tercer estreno es The Amazing Digital Circus: El último acto, de Gooseworx, una animación por computadora que reúne los episodios finales de la popular serie web producida por Glitch Productions.

La historia sigue a personajes atrapados en un reino digital bajo el control de un maestro de ceremonias, en una propuesta que combina humor, rareza visual y cultura de internet.