Día del Folklorista: Pitín Zalazar repasó su trayectoria y el nacimiento de Las Voces de Orán

En 'Compartiendo su Mañana', por Aries, Pitín Zalazar se refirió a la zamba “7 de Abril”, una obra que ocupa un lugar especial en su vida. Contó que fue la primera zamba que aprendió y que la versión que interpreta es la misma que escuchaba cantar a su padre cuando era niño.

“Fue la versión que yo escuché de mi padre, teniendo cinco o seis años”, recordó Zalazar. También relató que, cuando su padre enfermó mientras él estaba de gira, le pidió que si no llegaba a verlo con vida lo despidiera cantando esa zamba. “Cuando la canto me atraviesa la vida”, expresó.

Zalazar explicó además que “7 de Abril” fue recopilada por Andrés Chazarreta y que se trata de una de las primeras zambas registradas en SADAIC, alrededor de 1916. En ese sentido, destacó el valor de la transmisión oral en el folklore y la importancia de las familias y los pueblos en la preservación de las canciones populares.

Durante la entrevista, el músico también recordó los orígenes de Las Voces de Orán. Señaló que el grupo comenzó a formarse en 1967 con otro nombre y que en 1970, antes de una gira junto a grandes figuras, adoptaron la denominación con la que alcanzarían reconocimiento nacional.

La consagración llegó en 1972, cuando ganaron el Festival de Cosquín. “Los diarios decían: ‘los desconocidos que ganaron el festival de Cosquín’”, recordó Zalazar, al mencionar que en aquel tiempo competían artistas de enorme trayectoria como Hernán Figueroa Reyes, el Chango Nieto, Los Tucu Tucu y Los Trovadores.

Según relató, Las Voces de Orán habían llegado para cantar una sola noche, pero terminaron presentándose durante las nueve jornadas del festival por el acompañamiento del público. En la final se impusieron ante el Chango Nieto, a quien Zalazar recordó con afecto como su padrino artístico.

Además recordó canciones que marcaron la identidad del conjunto, como “Mi Talanita” y “La Chicharra Cantora”, piezas que ayudaron a proyectar al grupo en una etapa de fuerte crecimiento para el folklore, “es impresionante el camino de Las Voces, ha sido real”, afirmó Zalazar, al repasar una trayectoria que forma parte de la memoria musical de Salta y del país.