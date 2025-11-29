Aerolíneas de todo el mundo anunciaron demoras, cancelaciones y reprogramaciones masivas este fin de semana debido a la alerta técnica de Airbus sobre un "problema de software global".
Enviados de Zelensky viajan a EEUU para negociar el plan de paz de Trump
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó que la delegación de su país, encabezada por Rustem Umerov, viajó a Estados Unidos para negociar el plan de paz propuesto por Donald Trump.El Mundo29/11/2025
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó este sábado que el equipo negociador de su país está en viaje hacia Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz propuesto por el mandatario Donald Trump. “La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, manifestó el líder ucraniano en su cuenta en X.
“El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo. Rustem presentó hoy un informe, y la tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra“, destacó.
Y completó: “Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo este domingo. Ucrania trabaja por una paz digna. ¡Gloria a Ucrania!“.
El mensaje de Zelensky llegó luego de que el propio jefe de Estado denunciara más temprano el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano, que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.
“Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.
“Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles”, explicó.
El Ministerio de Energía, a través de Telegram, indicó que el ataque ruso afectó la infraestructura energética de Kiev y su región, y también la de las áreas de Sumi y Kharkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).
Zelensky condenó el masivo ataque ruso contra Kiev
“Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev, y cerca de 8.000 en la región de Kharkov, se quedaron sin electricidad esta mañana”, señaló el Ministerio en un mensaje en el que informó que ya están en marcha los trabajos de reparación de daños.
“En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso”, señaló Zelensky en su mensaje, donde hizo hincapié en que su país necesita trabajar “sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea”.
Además, el presidente ucraniano aprovechó para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles. “Y tenemos que hablar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra”, concluyó.
Kiev acusó a Moscú de seguir con su “plan de guerra” mientras todos hablan de paz
Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, acusó a Rusia de continuar con su “plan de guerra” en un momento internacional en que “todos hablan de discutir puntos de planes de paz”.
“Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, solo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos.
Según el ministro ucraniano, la noche fue “difícil, especialmente en Kiev”, debido al ataque ruso, en el que Rusia lanzó “docenas de misiles de crucero y balísticos y más de 500 drones a hogares, la red eléctrica e infraestructura crítica”.
El jefe de la diplomacia ucraniana, además, criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su reciente visita al presidente ruso, Vladimir Putin.
“Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Putin quiere prolongar la guerra a cualquier coste”, dijo Sibiga.
Para él, el conflicto ruso-ucraniano es una “guerra que (Putin) no puede ganar, y la guerra que se niega a terminar, pero la comunidad internacional tiene los medios para asegurar que esto es insostenible para él”.
“Pedimos apoyo adicional para la defensa de Ucrania y su resiliencia, medidas adicionales sancionadoras contra Rusia, y una decisión rápida para usar los activos rusos congelados”, apuntó Sibiga.
“Fuerza, unidad y presión sobre Moscú siguen siendo esenciales para avanzar en los esfuerzos de paz y forzar a Rusia a poner fin a la guerra”, concluyó.
Con información de Infobae
El avión Airbus A320 que traslada al Papa León XIV en su viaje a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente clave. El fabricante emitió una alerta que afecta a 6.000 aviones A320.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hong Kong inició tres días de luto por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con 128 fallecidos y cerca de 200 desaparecidos.
La Agencia Nacional de Indonesia confirmó que la cifra de muertos por las graves inundaciones en la isla de Sumatra superó las 200 personas, con 248 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un bombardeo masivo ruso con alrededor de 600 drones y 36 misiles que dejó al menos dos muertos en Kiev y sus alrededores.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.
El Grupo Aries multimedios celebró su encuentro anual y destacó un año de crecimiento, innovación y expansiónProgramación28/11/2025
"Lo que comenzó hace 53 años como una radio que acompañaba la mañana de los salteños, hoy es un multimedios moderno, profesional y en expansión", expresó el director del grupo, Mario Ernesto Peña.