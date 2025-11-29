Hong Kong inició tres días de luto por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con 128 fallecidos y cerca de 200 desaparecidos.
Perú militariza la frontera con Chile por 60 días
El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 60 días en la frontera con Chile, en los distritos de Tacna, y autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el paso.El Mundo29/11/2025
El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, así como para hacer frente a la criminalidad, según un decreto que el gobierno aprobó el viernes.
La medida se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur), de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria del candidato presidencial ultraderechista chileno José Antonio Kast, que prometió expulsar a los indocumentados.
Previamente, la Cancillería peruana había informado que analizaba "la crisis migratoria que se está gestando" en la frontera sur del país con Chile, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar hacia territorio peruano.
El presidente de transición de Perú, José Jerí, convocó al Consejo de de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia.
Medios peruanos informaron que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes policiales.
Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.
Los manifestantes señalaron al Canal N que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.
Jerí afirmó el pasado domingo que la inseguridad que vive su país se debe, en gran medida, a haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que iba a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas limítrofes con Chile.
La Agencia Nacional de Indonesia confirmó que la cifra de muertos por las graves inundaciones en la isla de Sumatra superó las 200 personas, con 248 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un bombardeo masivo ruso con alrededor de 600 drones y 36 misiles que dejó al menos dos muertos en Kiev y sus alrededores.
Trump adelantó que "muy pronto" comenzará la acción terrestre de EEUU en VenezuelaEl Mundo28/11/2025
Trump afirmó que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra Venezuela por presuntos vínculos a redes de narcotráfico. Sostuvo que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.
El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.