Con desfile, festival y una feria temática, organizan la 29º Marcha del Orgullo en Salta

Golpe de calor en animales: recomendaciones clave para prevenir accidentes
Desde Bienestar Animal informaron que aumentan los riesgos en mascotas con temperaturas extremas. Hidratación, sombra y evitar caminatas en horas pico.
Desde la organización informaron que el punto de concentración de la marcha será a las 17 horas en el Paseo de la Diversidad. En la previa se organizará el desfile ‘Fashion Queen’, una feria emprendedora y, al finalizar un festival musical.Sociedad28/11/2025
Este sábado 29 de noviembre se realizará la Marcha del Orgullo Salta 2025. El punto de encuentro será en calles Lavalle y San Martín, a partir de las 17 horas.
“Es la 22º marcha bajo el lema: ‘Somos comunidad. Nuestras vidas importan, nuestros derechos también’. Concentramos en el Paseo de la Diversidad que lleva por nombre Pelusa Liendro, una de las pioneras de las marchas en la provincia”, expresó Nel López, presidente de Fundación Orgullo - Salta, en diálogo con Aries.
La marcha se desplazará por calle San Martín hasta la Pellegrini, continuando por Urquiza hasta calle Buenos Aires y finalizará en la recova del Cabildo, aproximadamente a las 19 horas.
“Vamos a terminar con un festival inclusivo, y en la previa de la marcha vamos a tener el ‘Fashion Queen’, un desfile con activistas de la comunidad y todo el movimiento. También vamos a tener una feria de emprendedores, va a haber grupos de baile y una radio abierta”, comentó López.
Las actividades conmemorativas iniciaron este viernes 28 con la pintada de la senda peatonal en el Paseo de la Diversidad, con los colores de colectivo.
“El año pasado fueron más de seis mil personas que marcharon por la ciudad de Salta, y creemos que este año puede ser un poco más. Quedó demostrado en febrero que fueron casi catorce cuadras de marcha cuando salimos a defender los derechos y a poner un alto con los discursos de odio”, cerró.
Desde Bienestar Animal informaron que aumentan los riesgos en mascotas con temperaturas extremas. Hidratación, sombra y evitar caminatas en horas pico.
La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras durante el Black Friday 2025.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras durante el Black Friday 2025.
Los veterinarios descubrieron que el ave tenía 30 perdigones en su cuerpo, lo que le causó una intoxicación por plomo. El cóndor, un patrimonio natural, sigue bajo cuidado en la EFA.
El Dr. Napoleón Gambetta repasó un caso donde la Justicia ordenó detener la difusión de fotos íntimas y aplicó una multa, remarcando que la ley vigente desde 2023 contempla estas situaciones.
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.
Según revelaron fuentes oficiales a en Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.