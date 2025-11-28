Congreso de Camioneros: fuerte rechazo a la reforma laboral y llamado a la unidad

El gremio de Camioneros inició este viernes un congreso nacional con más de 1.500 delegados de todo el país, donde se analizan los puntos centrales del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El referente del sindicato, Martín Guaymas, aseguró en Derechos del Mundo del Trabajo, que el encuentro se desarrolla “con mucha participación, conciencia y unidad”, y adelantó que el sector se pronunciará “firmemente en contra” de cualquier intento de flexibilización.

Guaymas sostuvo que la organización sindical está evaluando “punto por punto” cada aspecto del proyecto oficial, al que calificó como “una avanzada contra los derechos de los trabajadores”. En ese marco, cuestionó la intención de modificar vacaciones, indemnizaciones y convenios colectivos: “Son derechos adquiridos durante décadas, nada fue regalado. Hubo lucha, sacrificio e incluso muertes. No vamos a permitir que ahora lo quieran arrebatar como si nada”.

El dirigente destacó que la actividad atraviesa una fuerte caída que golpea al empleo, motivo por el cual —según dijo— el gremio pone el foco en “defender los convenios, sostener las paritarias y cuidar el salario de los compañeros”. También cuestionó que en momentos de crisis “siempre se apunte al bolsillo de los trabajadores”, y remarcó que “la salida no puede ser sobre la espalda de los que menos tienen”.

En otro pasaje, Guaymas subrayó que el congreso muestra una imagen de fortaleza interna: “Hay más de 1.500 congresistas que respaldan esta conducción, que apoyan a Hugo Moyano y la defensa de los derechos de los trabajadores. La unidad es total, aunque desde algunos sectores mediáticos quieran instalar otra cosa”.

“Estamos más unidos que nunca para enfrentar retrocesos. Este gremio tiene historia de lucha y vamos a estar a la par de los trabajadores para defender cada derecho conquistado”, completó.