“Todo tiene un final”: la respuesta del Gobierno a Tapia

El gobierno de Javier Milei emprende una puja silenciosa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, en especial, con su titular Claudio “El Chiqui” Tapia a raíz del enfrentamiento que encarna contra el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Horas más tarde de la oficialización de la dura sanción, una suspensión por seis meses, que la AFA le impuso al ex jugador por la protesta del plantel pincharata al recibir de espaldas, en el “pasillo de honor” obligatorio, al reciente campeón Rosario Central, el mandatario hizo pública su decisión de no viajar al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el libertario se iba a mostrar el próximo viernes 5 de diciembre junto a su par, el republicano Donald Trump en el Palco de Honor para seguir de cerca el sorteo de los grupos del torno internacional. Sin embargo, optó por evitar estar presente en el evento deportivo que se celebra en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ubicado en Washington D. C.

“Como dice la canción: ‘todo tiene un final, todo termina’", sintetizó una importante fuente de la administración libertaria a esta agencia en referencia a las palabras de Tapia, quien supo asegurar su permanencia al frente de la asociación.

Si bien el polémico campeonato otorgado a Central había sido motivo de burlas entre los funcionarios reinaba la necesidad de evitar entrar en conflicto. Con la escalada de la tensión contra Verón, un aliado de la administración libertaria en el debate por las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) que buscan impulsar, en Gobierno consideraron que se sobrepasaron los límites.

Desde ese entones el mandatario buscó brindar pequeños gestos virtuales para respaldar al dirigente platense. El primero de ellos fue la publicación de una foto en la quinta de Olivos de una camiseta de Estudiantes de La Plata junto a un árbol que tiene tallado un león, bajo la excusa de recordar al técnica Osvaldo Zubeldía.

Otro de ellos fue el retrato que surgió de la reunión con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, en el que se podía observar la camiseta roja y blanca ubicada sobre el sillón de Rivadavia. En las fotos, también se ven dos remeras más con el 9 en la dorsal y una bolsa de tela con el logo de Estudiantes.