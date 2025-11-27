El cadáver apareció dentro de una bolsa en un descampado del barrio Procrear. Se sospecha que sea una adolescente de 16 años que lleva siete días desaparecida.
Santa Fe: La policía rescató a un niño con síndrome de Down tras abandono de su madre
Una vecina alertó a la policía sobre un menor de 7 años jugando sin supervisión; su madre fue detenida mientras la Justicia investiga lo ocurrido.Provincias27/11/2025
Un hecho que conmocionó a Santa Fe se conoció este martes, cuando la policía detuvo a una mujer acusada de abandonar a su hijo de 7 años, que tiene síndrome de Down, en la plaza del Palomar.
Una vecina que caminaba cerca de las 11 de la mañana por la zona de La Rioja y Rivadavia fue quien vio al chico zambullirse en los piletones del espacio público, sin que nadie lo cuidara, y dio aviso a los agentes que patrullaban el lugar.
Al constatar que estaba solo, los efectivos intervinieron de inmediato, resguardaron al menor y lo trasladaron al área local de la Niñez, donde quedó bajo protección.
El pedido de ayuda del padre y el rescate
En paralelo, un móvil policial ya se encontraba en la plaza a raíz de una denuncia por averiguación de paradero que había presentado el padre del nene.
La situación se volvió aún más grave cuando, tras las primeras averiguaciones y en contacto con la fiscal Carolina Parodi, se ordenó la detención de la madre.
Ahora, la Justicia busca determinar cuál fue la responsabilidad de la mujer en el hecho y reconstruir cómo fue que su hijo terminó solo en la plaza.
El futuro del menor
Por estas horas, el chico permanece bajo resguardo estatal.
La causa quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con las actuaciones para establecer los hechos y las eventuales medidas de protección para el menor.
Con información de TN
