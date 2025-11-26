Lanús: un joven fue encontrado muerto con dos puñaladas y buscan a su pareja menor de edad

Santiago Nahuel López Monte, un joven de 20 años, fue asesinado a puñaladas esta madrugada en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 que estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía y luego huyó. Por el momento, no la encuentran.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la menor le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.

Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, identificada como M. N. N. y pareja de la víctima, le dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo”. “Decime a qué hospital lo llevas”, le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena. Por el momento, no aparece.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.