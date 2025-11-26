La provincia atraviesa un escenario crítico por el déficit hídrico y las condiciones climáticas asociadas a La Niña. Ecología relanzó la campaña “No me quemés” para frenar los focos.
Lanús: un joven fue encontrado muerto con dos puñaladas y buscan a su pareja menor de edad
Santiago, de 20 años, tenía dos puñaladas en el pecho. Su pareja, de 16, se fue del lugar ante los médicos y no volvió a ser vista. La familia habla de episodios previos de violencia.Provincias26/11/2025
Santiago Nahuel López Monte, un joven de 20 años, fue asesinado a puñaladas esta madrugada en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 que estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía y luego huyó. Por el momento, no la encuentran.
Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la menor le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.
Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.
Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.
Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, identificada como M. N. N. y pareja de la víctima, le dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo”. “Decime a qué hospital lo llevas”, le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena. Por el momento, no aparece.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.
De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva medida dentro de su plan integral de seguridad: se dará de baja la licencia de conducir a quienes sean detenidos por cometer delitos utilizando motos o autos.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2023 y 2025. No se descarta que en los próximos días se conozcan más casos.
La Provincia de Buenos Aires experimentó un deterioro laboral sostenido, perdiendo 4.660 empleadores y 90.069 trabajadores formales entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según un informe de CEPA.
Santa Cruz: una mujer denunció que dos hombres la secuestraron e intentaron tirarla al marProvincias25/11/2025
La víctima fue hallada maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en Puerto Deseado. Investigan un posible ajuste de cuentas ligado a una deuda por drogas de su pareja.
El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue detenido en la madrugada del lunes por conducir un BMW descapotable sin patente y con 1,15 gramos de alcohol en sangre.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.