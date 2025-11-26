Misiones en alerta naranja: temen incendios por calor, sequía y vientos fuertes

La provincia de Misiones atraviesa una alerta por el alto riesgo de incendio debido a que la totalidad del territorio se encuentra bajo una alerta naranja por condiciones climáticas que genera un escenario propenso para la propagación de focos ígneos.

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables indicaron que el escenario crítico se debe al déficit hídrico, a las altas temperaturas y fuertes vientos. Especialistas y organismos indicaron que el cambio brusco en las condiciones ambientales coincide con las proyecciones sobre la llegada del fenómeno La Niña.

Desde el Ministerio de Ecología lanzaron la campaña No me quemés por segundo año consecutivo con el fin de concientizar a las personas para reducir el impacto de los incendios.

Para eso, pidieron no arrojar colillas, fósforos ni basura desde vehículos, pero también evitar encender el fuego en campings, márgenes de rutas y áreas que no están habitadas. También pidieron monitorear el caso y dar aviso inmediato ante cualquier foco o columna de humo.

Con información de C5N