El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva medida dentro de su plan integral de seguridad: se dará de baja la licencia de conducir a quienes sean detenidos por cometer delitos utilizando motos o autos.
Misiones en alerta naranja: temen incendios por calor, sequía y vientos fuertes
La provincia atraviesa un escenario crítico por el déficit hídrico y las condiciones climáticas asociadas a La Niña. Ecología relanzó la campaña “No me quemés” para frenar los focos.Provincias26/11/2025
La provincia de Misiones atraviesa una alerta por el alto riesgo de incendio debido a que la totalidad del territorio se encuentra bajo una alerta naranja por condiciones climáticas que genera un escenario propenso para la propagación de focos ígneos.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables indicaron que el escenario crítico se debe al déficit hídrico, a las altas temperaturas y fuertes vientos. Especialistas y organismos indicaron que el cambio brusco en las condiciones ambientales coincide con las proyecciones sobre la llegada del fenómeno La Niña.
Desde el Ministerio de Ecología lanzaron la campaña No me quemés por segundo año consecutivo con el fin de concientizar a las personas para reducir el impacto de los incendios.
Para eso, pidieron no arrojar colillas, fósforos ni basura desde vehículos, pero también evitar encender el fuego en campings, márgenes de rutas y áreas que no están habitadas. También pidieron monitorear el caso y dar aviso inmediato ante cualquier foco o columna de humo.
Con información de C5N
Lanús: un joven fue encontrado muerto con dos puñaladas y buscan a su pareja menor de edadProvincias26/11/2025
Santiago, de 20 años, tenía dos puñaladas en el pecho. Su pareja, de 16, se fue del lugar ante los médicos y no volvió a ser vista. La familia habla de episodios previos de violencia.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2023 y 2025. No se descarta que en los próximos días se conozcan más casos.
La Provincia de Buenos Aires experimentó un deterioro laboral sostenido, perdiendo 4.660 empleadores y 90.069 trabajadores formales entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según un informe de CEPA.
Santa Cruz: una mujer denunció que dos hombres la secuestraron e intentaron tirarla al marProvincias25/11/2025
La víctima fue hallada maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en Puerto Deseado. Investigan un posible ajuste de cuentas ligado a una deuda por drogas de su pareja.
El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue detenido en la madrugada del lunes por conducir un BMW descapotable sin patente y con 1,15 gramos de alcohol en sangre.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.