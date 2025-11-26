La provincia atraviesa un escenario crítico por el déficit hídrico y las condiciones climáticas asociadas a La Niña. Ecología relanzó la campaña “No me quemés” para frenar los focos.
CABA le sacará la licencia de conducir a quienes cometan delitos con vehículos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva medida dentro de su plan integral de seguridad: se dará de baja la licencia de conducir a quienes sean detenidos por cometer delitos utilizando motos o autos.Provincias26/11/2025
Así lo informó este miércoles a través de un documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas en el que indicó que este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del Gobierno porteño: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos.
Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.
“El que comete un delito con moto o auto en la Ciudad se queda sin registro. En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos.En la Ciudad, el orden no se negocia”, declaró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos, de las cuales 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en la Ciudad de Buenos Aires. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por la Ciudad.
La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.
“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.
Además, Piñeiro invitó a la Provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes.
Lanús: un joven fue encontrado muerto con dos puñaladas y buscan a su pareja menor de edadProvincias26/11/2025
Santiago, de 20 años, tenía dos puñaladas en el pecho. Su pareja, de 16, se fue del lugar ante los médicos y no volvió a ser vista. La familia habla de episodios previos de violencia.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2023 y 2025. No se descarta que en los próximos días se conozcan más casos.
La Provincia de Buenos Aires experimentó un deterioro laboral sostenido, perdiendo 4.660 empleadores y 90.069 trabajadores formales entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según un informe de CEPA.
Santa Cruz: una mujer denunció que dos hombres la secuestraron e intentaron tirarla al marProvincias25/11/2025
La víctima fue hallada maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en Puerto Deseado. Investigan un posible ajuste de cuentas ligado a una deuda por drogas de su pareja.
El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue detenido en la madrugada del lunes por conducir un BMW descapotable sin patente y con 1,15 gramos de alcohol en sangre.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.