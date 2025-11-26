CABA le sacará la licencia de conducir a quienes cometan delitos con vehículos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dará de baja la licencia de conducir de quienes cometan delitos con motos o autos para reforzar su plan integral de seguridad.

Así lo informó este miércoles a través de un documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas en el que indicó que este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del Gobierno porteño: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos.

Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.

“El que comete un delito con moto o auto en la Ciudad se queda sin registro. En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos.En la Ciudad, el orden no se negocia”, declaró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos, de las cuales 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en la Ciudad de Buenos Aires. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por la Ciudad.

La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.

Además, Piñeiro invitó a la Provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes.

Con información de Noticias Argentinas