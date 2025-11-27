"Le pegó en la cara, no la podían separar”: brutal ataque a una maestra en San Martín

Tragedia en Puerto Madero: murió un hombre que se arrojó desde el Puente de la MujerProvincias27/11/2025
Testigos aseguraron que el joven saltó de manera deliberada. Prefectura halló el cuerpo minutos después tras un operativo en el Dique 3.
La docente fue agredida por la madre de una alumna a la salida de la Escuela 84. Podría perder un ojo. El hecho generó un paro distrital y una movilización en reclamo de mayor seguridad.
Una maestra fue atacada a golpes por una madre y podría perder un ojo. La impactante agresión ocurrió en una escuela de San Martín y provocó un paro distrital y una manifestación.
El ataque sucedió este miércoles al mediodía, cuando la docente había terminado de dar clases en la Escuela Primaria 84 del Barrio Sarmiento para alumnos de segundo grado.
La maestra se retiraba de la institución y estaba por subirse al auto de su marido cuando la mujer la increpó y le pegó una piña en el ojo.
Los testigos que estaban en el lugar detallaron que tuvieron que interceder tanto los docentes como el esposo de la víctima para frenar a la madre de la alumna.
"Le pegaba en la cara, no la podían separar", relató una de las docentes de la misma escuela que fue testigo del brutal ataque.
La docente fue trasladada a un centro de salud local, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, no está fuera de peligro.
"La maestra está con un ojo comprometido, podría perderlo", declaró una de sus compañeras de trabajo unas horas después del ataque.
Desde el Frente de Unidad Docente de San Martín —que integran los gremios AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA- repudiaron la violencia en las escuelas y convocaron a un paro a nivel distrital y una movilización para este jueves.
“Defendemos a la escuela y a los docentes, y necesitamos que se tomen medidas efectivas para protegerlos y garantizar su seguridad”, manifestaron desde el Frente de Unidad Docente del distrito en un comunicado.
Los docentes locales encabezan la movilización desde las 9 de la mañana. La marcha, que tiene como lema “la violencia no entra a la escuela", comenzó en la Plaza Alem, pasó por la puerta de la escuela y terminará en la Jefatura Distrita.
“Estamos hartos de la violencia en las escuelas, de alumnos y padres”, dijo sobre el ataque una docente del distrito, en diálogo con el medio local SM Noticias.
En ese sentido, agregó: “Muchas veces nuestros mismos colegas que ocupan cargos directivos miran para otro lado ante estas situaciones, y en varias oportunidades nos acusan de no tener dominio de grupo por no saber manejar estas situaciones, que claramente nos exceden”.
En la Escuela Primaria N°84, este viernes se llevará a cabo una reunión abierta a toda la comunidad educativa del establecimiento para abordar lo sucedido.
Con información de TN
