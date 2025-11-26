El dólar oficial quieto y el mercado atento a la deuda: hoy vencen $15 billones

El dólar oficial se mantiene estable y se ubica a $1.420 para la compra y $1.471,87 para la venta. En tanto, el tipo de cambio Banco Nación, se ubica a $1.470 para la venta. Con escasas operaciones al arranque de la rueda, el mayorista baja levemente de $1.447 y se ubica a $1.443 este miércoles 26 de noviembre. Esto ocurre en vísperas de una cita clave del Ministerio de Economía con el mercado, por la licitación de deuda de esta tarde en la que vencen casi $15 billones.

En este contexto, la tranquilidad cambiaria se mantiene pese a tasas menos positivas que semanas atrás, debido a la estacionalidad de la demanda de pesos, una mayor oferta de divisas en el MULC y emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, que solo en noviembre superarían los u$s4.000 millones, el mayor monto desde el inicio de la gestión Milei.

Expectativa por la nueva licitación de deuda del Tesoro

Ya cerca del cierre del mes, el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $15 billones. Este miércoles realizará la penúltima licitación de deuda en pesos, en la que buscará refinanciar la mayor parte de esos compromisos. Para ello colocará una decena de títulos con el objetivo de estirar plazos y reducir el peso del muro de vencimientos concentrado entre diciembre y febrero.

El mercado descuenta que el Gobierno deberá convalidar tasas por encima de las de referencia del BCRA, hoy en 20% anual, y aspira a un nivel de rollover elevado, entre 70% y 100%. La tensión se agudiza porque diciembre concentra fuertes compromisos y solo habrá una licitación adicional, en un momento del año en el que aumenta la demanda estacional de pesos por pago de aguinaldos, cierre de cuentas y mayores necesidades de liquidez tanto del sector público como de las empresas.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.447,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar CCL operó en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar MEP cotizó a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717,92, según Binance.

