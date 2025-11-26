Las billeteras virtuales actualizaron la Tasa Nominal Anual (TNA) de sus rendimientos diarios este miércoles, destacando a Ualá como la líder con un 38,00% de TNA en su cuenta remunerada.
El dólar oficial quieto y el mercado atento a la deuda: hoy vencen $15 billones
Con el mayorista en baja y los tipos financieros contenidos, el Gobierno enfrenta una licitación decisiva para estirar plazos y aliviar los fuertes compromisos de fin de año.Economía26/11/2025
El dólar oficial se mantiene estable y se ubica a $1.420 para la compra y $1.471,87 para la venta. En tanto, el tipo de cambio Banco Nación, se ubica a $1.470 para la venta. Con escasas operaciones al arranque de la rueda, el mayorista baja levemente de $1.447 y se ubica a $1.443 este miércoles 26 de noviembre. Esto ocurre en vísperas de una cita clave del Ministerio de Economía con el mercado, por la licitación de deuda de esta tarde en la que vencen casi $15 billones.
En este contexto, la tranquilidad cambiaria se mantiene pese a tasas menos positivas que semanas atrás, debido a la estacionalidad de la demanda de pesos, una mayor oferta de divisas en el MULC y emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, que solo en noviembre superarían los u$s4.000 millones, el mayor monto desde el inicio de la gestión Milei.
Expectativa por la nueva licitación de deuda del Tesoro
Ya cerca del cierre del mes, el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $15 billones. Este miércoles realizará la penúltima licitación de deuda en pesos, en la que buscará refinanciar la mayor parte de esos compromisos. Para ello colocará una decena de títulos con el objetivo de estirar plazos y reducir el peso del muro de vencimientos concentrado entre diciembre y febrero.
El mercado descuenta que el Gobierno deberá convalidar tasas por encima de las de referencia del BCRA, hoy en 20% anual, y aspira a un nivel de rollover elevado, entre 70% y 100%. La tensión se agudiza porque diciembre concentra fuertes compromisos y solo habrá una licitación adicional, en un momento del año en el que aumenta la demanda estacional de pesos por pago de aguinaldos, cierre de cuentas y mayores necesidades de liquidez tanto del sector público como de las empresas.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.447,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar CCL operó en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar MEP cotizó a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717,92, según Binance.
Con información de Ámbito
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
El PBI creció 0,5% pese a la tensión financiera previa a las elecciones. Consultoras revisan al alza sus proyecciones y anticipan un 2025 con expansión cercana al 4,5%.
El ministro afirmó que la competitividad no depende del dólar sino de reducir impuestos, y remarcó que el Gobierno avanzará en cambios clave para formalizar, generar empleo y expandir el crédito.
Golpe fiscal a los bancos: Buenos Aires cobrará 9% de IIBB por operar con deuda nacionalEconomía26/11/2025
La medida, incluida en el nuevo Código Tributario, podría elevar hasta 40% la carga impositiva del sector financiero y ya generó fuertes críticas de la oposición y reclamos empresariales.
La actividad económica volvió a mostrar una leve recuperación en septiembre, al crecer 0,5%, respecto de agosto. De esta manera, concluyó el tercer trimestre del año mejor de lo que se esperaba y alcanzó el nivel más alto desde junio de 2022.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.