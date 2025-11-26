Las billeteras virtuales actualizaron la Tasa Nominal Anual (TNA) de sus rendimientos diarios este miércoles, destacando a Ualá como la líder con un 38,00% de TNA en su cuenta remunerada.
“El año que viene será espectacular”: Caputo redobló el optimismo
El ministro afirmó que la competitividad no depende del dólar sino de reducir impuestos, y remarcó que el Gobierno avanzará en cambios clave para formalizar, generar empleo y expandir el crédito.Economía26/11/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes a representantes de empresas británicas que operan en Argentina y consideró que el año que viene " será espectacular". En ese sentido, destacó que el Gobierno avanzará con reformas legislativas para “incentivar la formalización y generar más empleo”.
El funcionario explicó que es optimista respecto a 2026 porque se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”, afirmó según información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.
A su vez, habló de los proyectos que impulsa el Gobierno en el Congreso (reformas tributaria, laboral, penal y educativa y Presupuesto 2026) y consideró que actuarán como "señal" de que la administración de Javier Milei seguirá trabajando por mantener el orden macroeconómico y la baja de impuestos.
En particular, Caputo hizo hincapié en la reforma laboral y en el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal y apuntó que fomentará el desarrollo del mercado de capitales. Además, afirmó que el crecimiento de los países se produce “a través del crédito”.
Luis Caputo enfatizó la necesidad de bajar impuestos
El titular de Economía señaló por otro lado que la competitividad de la industria en Argentina no depende del precio del dólar sino que es consecuencia de la baja de impuestos. “Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos”, afirmó.
Además de Caputo, también participaron del encuentro el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Daza destacó que, luego de las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza se impuso por amplio margen a nivel nacional, hubo una "aceleración de proyectos de inversión". "Estos proyectos son muy definitorios y pueden acelerar los procesos expansivos de crecimiento", señaló el segundo de Caputo. También lo atribuyó al apoyo del programa económico del Gobierno.
Por su parte, Lavigne habló de la situación del comercio internacional entre la Argentina y el Reino Unido. Explicó, además, que las medidas implementadas por el Ejecutivo permitieron generar previsibilidad y transparentar las operaciones del intercambio comercial entre los países.
Con información de Ámbito
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Con el mayorista en baja y los tipos financieros contenidos, el Gobierno enfrenta una licitación decisiva para estirar plazos y aliviar los fuertes compromisos de fin de año.
El PBI creció 0,5% pese a la tensión financiera previa a las elecciones. Consultoras revisan al alza sus proyecciones y anticipan un 2025 con expansión cercana al 4,5%.
Golpe fiscal a los bancos: Buenos Aires cobrará 9% de IIBB por operar con deuda nacionalEconomía26/11/2025
La medida, incluida en el nuevo Código Tributario, podría elevar hasta 40% la carga impositiva del sector financiero y ya generó fuertes críticas de la oposición y reclamos empresariales.
La actividad económica volvió a mostrar una leve recuperación en septiembre, al crecer 0,5%, respecto de agosto. De esta manera, concluyó el tercer trimestre del año mejor de lo que se esperaba y alcanzó el nivel más alto desde junio de 2022.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.