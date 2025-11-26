Rendimientos diarios: ¿Cuánto paga cada billetera virtual hoy?

Las billeteras virtuales actualizaron la Tasa Nominal Anual (TNA) de sus rendimientos diarios este miércoles, destacando a Ualá como la líder con un 38,00% de TNA en su cuenta remunerada.

Economía26/11/2025

billeteras-virtuales_630_1140-1jpg

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 38.00 %
Cocos (FCI RM): 30.01 %
Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 %
Personal Pay (FCI MM): 25.50 %
Prex Argentina (FCI MM): 24.24 %
Mercado Pago (FCI MM): 23.60 %
N1U (FCI MM): 23.45 %
IEB+ (FCI MM): 22.61 %
Astropay (FCI MM): 22.40 %
Lemon Cash (FCI MM): 21.97 %
Claro Pay (FCI MM): 21.95 %
LB Finanzas (FCI MM): 21.79 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

inversiones-plazo-fijoEl banco que paga 33% de TNA y lidera el ranking de Plazos Fijos hoy

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.


¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Con información de El Economista

Te puede interesar
la-actividad-economica-cerro-el-tercer-trimestre-KUJBXAVIA5F43LXZEEWKXDG7OA

La economía creció 0,5% en septiembre

Economía25/11/2025

La actividad económica volvió a mostrar una leve recuperación en septiembre, al crecer 0,5%, respecto de agosto. De esta manera, concluyó el tercer trimestre del año mejor de lo que se esperaba y alcanzó el nivel más alto desde junio de 2022.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail