Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
“Es una buena oportunidad para que el gobernador prestigie la Corte de Justicia”
El especialista en Derecho Constitucional advirtió que la renovación parcial del máximo tribunal salteño puede convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la institucionalidad.Política26/11/2025Ivana Chañi
El director del Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo del Colegio de Abogados de Salta, Sebastián Aguirre Astigueta, afirmó que la provincia atraviesa un momento decisivo en materia institucional: la inminente salida de dos jueces de la Corte de Justicia abre un escenario inédito para jerarquizar el máximo tribunal.
Con una frase contundente, dejó planteado su diagnóstico. “Es una buena oportunidad para que el gobernador prestigie la Corte de Justicia”, reflexionó en Pasaron Cosas.
Dos vacantes clave y una renovación que quedará pendiente
El 29 de noviembre vence el mandato del juez Ernesto Samsón y el 3 de diciembre el del juez Sergio Catalano. Ambos dejarán sus cargos sin reemplazo inmediato, debido a que el período ordinario de sesiones ya está concluyendo y la designación de nuevos integrantes quedará para el año próximo.
Con estas dos bajas, la Corte de Justicia de Salta quedará integrada exclusivamente por:
- Teresa Ovejero
- Fabián Vittar
- Adriana Rodríguez Faraldo
- Pablo López Viñals
- María Alejandra Gauffin
- José Chibán
- María Edit Nallim
De esta manera, el máximo tribunal funcionará transitoriamente con siete miembros, pese a que su integración plena es de nueve.
Para Aguirre Astigueta, esta situación no debe ser tratada como un trámite administrativo, sino como una oportunidad institucional: “El gobernador tiene la posibilidad de elegir perfiles altamente capacitados, especialistas, gente formada para un tribunal que debe ser la voz jurídica más preparada de la provincia”.
Aguirre Astigueta insistió en que los nuevos nombramientos no pueden seguir la lógica de las últimas décadas, donde la cercanía política pesó más que la formación jurídica:
“Los jueces de Corte deben ser los más formados, especialistas en derecho constitucional, con solvencia técnica. La provincia no puede darse el lujo de seguir eligiendo por afinidades.”
Y remarcó que la importancia del tribunal obliga a elevar el estándar. “Lo que decida la Corte no tiene revisión posterior. Por eso debe ser la palabra más sabia y mejor preparada”, concluyó.
