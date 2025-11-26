Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
El Consejo de Mayo cierra los detalles de la Reforma Laboral
A dos semanas del inicio de las sesiones extraordinarias, Manuel Adorni encabezará la última reunión del organismo para ultimar el documento que irá al Congreso.Política26/11/2025
A dos semanas del 10 de diciembre, inicio del período de sesiones extraordinarias, el Consejo de Mayo se reunirá por última vez este miércoles en Casa Rosada para terminar de definir los detalles del proyecto de ley de la Reforma Laboral y discutir el documento final del organismo que tuvo su primera edición el 24 de junio. Para eso, desde las 11.30, Manuel Adorni recibirá a los seis consejeros en el que será su debut como jefe de Gabinete en esta instancia, a cargo de la coordinación de los intercambios.
El Salón de los Escudos del Ministerio del Interior será sede de la quinta reunión, la final en lo formal, antes de la fecha límite para la presentación del documento legislativo que contemple los puntos del Pacto de Mayo en el que trabajan desde mediados de año y que girarán el próximo 15 de diciembre al Congreso Nacional. Sin embargo, no descartan nuevos intercambios posteriores para terminar de pulir los detalles finales.
Desde las 11.30, por primera vez sin Guillermo Francos al frente, se dará cita el cuerpo integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
En medio del fuerte hermetismo que se vive en torno al debate, una importante fuente confesó que la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables, un pedido expreso de las provincias, y la reforma previsional no formaron parte del temario pese a que configuran el punto 5 y 9 del acuerdo firmado en la provincia de Tucumán. Estos dos puntos podrían quedar afuera del documento final y serían discutidos más adelante, luego de haber aceitado el diálogo con los gobernadores trabajo que compromete a Diego Santilli, en traje de ministro del Interior.
Si bien los representantes de los distintos sectores suelen evitar dar definiciones sobre lo conversando precisamente por la falta de consensos, en esta edición mostraron especial preocupación por la tensión que generó en las filas del Poder Ejecutivo algunas filtraciones.
Como contó Infobae, algunos trascendidos sobre sugerencias parciales que no contaban con la aprobación del Gobierno dieron lugar a un fuerte malestar en las filas libertarias que hasta amenazaron con no llamar a un nuevo encuentro. En paralelo, los equipos técnicos avanzaban con el objetivo de instrumentar lo legal de los proyectos, pero sus intercambios debieron ser suspendidos a raíz de la propagación a la prensa.
En la previa al fin de semana XXL, los consejeros esperaban pacientemente que los borradores finales de la reforma laboral y del documento antes del inicio de la nueva semana como habían prometido desde el Poder Ejecutivo. La espera se extendió y el plazo pasó a “entre el martes y el miércoles”. Hasta la tarde del pasado martes, los detalles aún no habían sido enviados.
Por los pasillos de Casa Rosada, un funcionario reveló a Infobae que la versión final de la reforma no estaba cerrada y que si bien había podido acceder a algunos puntos todavía restaba trabajar en el escrito aunque se mostraba esperanzado con los tiempos. En eso avanzarán este miércoles, los integrantes del Gabinete durante el intercambio que encabezará Manuel Adorni en el Salón Eva Perón de Casa Rosada.
Durante la tarde del mismo martes, el asesor Santiago Caputo recibió en su despacho para la habitual reunión semanal al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; al secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
En la previa a la edición final del Consejo de Mayo, varios integrantes de la amplia mesa se esperanzaban con un posible saludo del libertario en el intercambio, luego de que mencionara la labor del organismo en declaraciones radiales. Los planes podrían quedar truncos debido a que el mandatario podría evitar la Casa Rosada para permanecer en la quinta de Olivos, como estila hacer, debido a que la reunión matinal del equipo la encabezará, también en su debut en esa instancia, Manuel Adorni.
En Balcarce 50 anticiparon que el deadline, que prometen cumplir, incluye el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación durante el mes de diciembre. El deseo alcanza también a la reforma laboral, algo sujeto a los acuerdos y al diseño de la misma. El segundo tramo de reformas como la del Código Penal, la impositiva y la penal quedarán para febrero.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, desmintió la figura de "presa política" para Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió que evita reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta que haya soluciones concretas a los reclamos provinciales.
Adorni encabezó su primera reunión de Gabinete
Presentó el esquema de seguimiento que aplicará sobre todas las carteras. Milei estuvo presente, pero la conducción del encuentro quedó en manos del funcionario.
El gobernador de Catamarca buscaría agrupar a sus cuatro diputados y negociar un interbloque con otros mandatarios provinciales para fortalecer su perfil dialoguista.
“Es una buena oportunidad para que el gobernador prestigie la Corte de Justicia”
El especialista en Derecho Constitucional advirtió que la renovación parcial del máximo tribunal salteño puede convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la institucionalidad.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.